'Aita Mari' y 'Open Arms' entregan en el Congreso las 139.000 firmas en apoyo a su «misión humanitaria» en el Mediterráneo El 'Aita Mari' sigue amarrado en el puerto de Bilbao a la espera de surcar la ría hacia el Museo Marítimo. / DV Sus responsables denuncian que el hecho de que estas embarcaciones se encuentren paradas en puerto puede traducirse «en un número de inmigrantes muertos muy elevado» EFE Jueves, 7 febrero 2019, 18:42

Las ONG Proactiva Open Arms y Salvamento Marítimo Humanitario han entregado este jueves en el Congreso de los Diputados 139.000 firmas para que el Gobierno permita zarpar al 'Aita Mari' , que sigue anclado en el puerto de Bilbao, y al 'Open Arms', que se encuentra en Barcelona, y puedan llevar a cabo su «misión humanitaria» de rescatar inmigrantes en el Mediterráneo.

Ambos barcos fueron detenidos en Gipuzkoa y Barcelona, respectivamente, por Capitanía marítima, dependiente del Ministerio de Fomento, al considerar que no está garantizado que los buques puedan desembarcar a los náufragos que rescate en un puerto seguro.

El director de Open Arms, Óscar Camps, ha afirmado a los medios, a los que ha hecho declaraciones junto al secretario de Salvamento Marítimo Humanitario, Daniel Rivas, que las consecuencias de que estas embarcaciones se encuentren paradas en puerto pueden traducirse «en un número de muertos muy elevado». Ha recordado que ambos barcos esperan la resolución de los recursos presentados tras la decisión del Gobierno, algo que puede demorarse hasta tres meses.

Camps ha augurado que la respuesta a los recursos no va a ser favorable tras las comparecencias públicas de los ministros de Fomento e Interior, José Luis Ábalos y Fernando Grande-Marlaska, respectivamente. Así, el director de Open Arms ha dicho que han bloqueado a este barco pero no a la ONG con lo que esperan conseguir otra embarcación «para poder salir cuanto antes» porque no van a estar esperando «eternamente». «No vamos a esperar un proceso administrativo que puede ser inacabable», ha inisistido Camps.

El Parlamento Vasco insta al Gobierno central a permitir zarpar al 'Aita Mari' El Parlamento Vasco ha instado este jueves al Gobierno central a permitir que los buques de ayuda humanitaria 'Aita Mari' y 'Opem Arms' zarpen de los puertos en los que están anclados hacia el Mediterráneo para participar en misiones de rescate de las personas inmigrantes que tratan de llegar a Europa. EH Bildu ha llevado al Parlamento Vasco una proposición no de ley sobre la situación de ambos buques, que ha salido adelante apoyada en su totalidad por sus proponentes, PNV y Elkarrekin Podemos, y en parte por PP y PSE-EE. Por unanimidad, la Cámara se ha solidarizado con las tripulaciones de ambas embarcaciones y con todas las organizaciones no gubernamentales que trabajan en favor de los derechos humanos y les ha animado a continuar con esa labor. Con la abstención del PSE-EE y el voto en contra del PP, la Cámara se ha dirigido al Gobierno central para emplazarle a que conceda el permiso para que los dos buques se hagan a la mar y desarrollen su labor humanitaria. También con el rechazo de los populares, el pleno ha instado al Ejecutivo de Iñigo Urkullu a llevar a cabo labores de intermediación para que no se impida que el 'Aita Mari' zarpe y cumpla con su misión de asistir a las personas que buscan refugio en Europa.

Rivas ha considerado que el Gobierno de Pedro Sánchez «intenta ocultar una realidad» pero ésta «se acaba imponiendo» y que «por muchos muros que se levanten, por muchas concertinas que planten, la gente quiere vivir y desarrollarse en paz».

Ha recordado que aplaudieron cuando el Ejecutivo autorizó al barco 'Aquarius' a desembarcar en Valencia porque era una respuesta «distinta» a la que estaban dando otros gobiernos europeos, sin embargo, ha apostillado, están siguiendo la misma dinámica, «no quieren testigos y por eso amarran nuestros barcos».