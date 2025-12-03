El Aita Mari desembarca a los 26 migrantes rescatados tras dos días de navegación El barco humanitario guipuzcoano ha atracado en el puerto Civitavecchia a las 15.00 horas. A bordo iban 26 personas, entre ellas un bebé de seis meses, 15 menores y una mujer embarazada

El Aita Mari ha desembarcado este miércoles a los 26 migrantes rescatados hace dos días en plena misión humanitaria. El barco guipuzcoano ha atracado a las 15.00 horas en la localidad italiana de Civitavecchia, donde los tripulantes han sido atendidos por la Policía italiana y la Cruz Roja. A bordo de la embarcación iban un total de 26 migrantes, entre los que había un bebé de seis meses, 15 menores y una mujer embarazada.

Las personas rescatadas son en su mayoría menores de edad que proceden de zonas de conflicto y están huyendo de la violencia que sufren allí, en este caso de Somalia, Eritrea y Sudán. El rescate del barco humanitario tuvo lugar el pasado lunes en el Mediterráneo Central, a más de 400 millas náuticas del puerto de Civitavecchia.

La oenegé guipuzcoana vuelve a denunciar que se trata de «una práctica que vuelve a poner en riesgo innecesario a las personas supervivientes y que forma parte de las medidas impuestas por el gobierno italiano en virtud del denominado Decreto Piantedosi, que busca justificar la represión que sufren las personas migrantes y criminaliza a quienes ayudamos a las personas que huyen de sus países».

Tal y como pudo atestiguar en el Aita Mari, los migrantes que desembarcaron en Civitavecchia sufrieron cautiverio, torturas y malos tratos en Libia. Como consecuencia de ello se encuentran desnutridos, deshidratados y con infecciones cutáneas derivadas de vivir en condiciones de hacinamiento. «Denunciamos el ataque a un bote de personas migrantes que presenció el barco de rescate Louise Michel, que nos asistió en el rescate del lunes. El patrullero TS300 libio disparó a 500 metros del bote, obligando a Louise Michel a desistir del salvamento que iba a realizar. Por esta razón, las ONGs que formamos la flota de Justice Fleet nos negamos a colaborar con cuerpos autodeterminados 'guardacostas libias'»,.

Humanity 1 se encuentra detenido provisionalmente en el puerto de Ortona desde ayer. Se prevé que en los próximos días llegue una orden de detención, ya que se les acusa de haber violado la ley Piantedosi por no comunicarse con el JRCC (Coordinación de Rescate Conjunto de Libia) a pesar de encontrarse en la zona SAR de Libia. Como parte de la flotilla Justice Fleet, el SOS Humanity suspendió, deliberadamente, la comunicación ya que la supuesta Guardia Costera Libia no la consideran un agente legítimo de búsqueda y rescate, tal y como confirmó este año el Tribunal italiano de Catanzaro.

