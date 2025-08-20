Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Una vista desde el exterior del centro penitenciario de San Sebastián. Iñigo Royo

Aíslan con tuberculosis a un preso tras la paliza en el pasadizo de Egia en Donostia

El joven, que el martes 12 ingresó en la cárcel de Martutene junto a otros cuatro acusados por robar y agredir a un varón, está recluido solo en una celda en la enfermería

Oskar Ortiz de Guinea

San Sebastián

Miércoles, 20 de agosto 2025, 00:11

Uno de los cinco jóvenes que la semana pasada ingresaron en prisión tras agredir y robar a otro varón en el pasadizo de la estación ... de autobuses de Donostia, se encuentra aislado en una celda tras haber dado positivo en tuberculosis. Los cinco se encuentran en la cárcel de Martutene desde el martes día 12, acusados de los delitos de robo con violencia y lesiones por unos hechos que tuvieron lugar a primera hora de la mañana del domingo 10. Solo uno de ellos habría contraído esta infección pulmonar. La víctima de la agresión fue hallada semiinconsciente y debió ser atendida en el Hospital Donostia.

