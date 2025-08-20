Aíslan con tuberculosis a un preso tras la paliza en el pasadizo de Egia en Donostia

Uno de los cinco jóvenes que la semana pasada ingresaron en prisión tras agredir y robar a otro varón en el pasadizo de la estación ... de autobuses de Donostia, se encuentra aislado en una celda tras haber dado positivo en tuberculosis. Los cinco se encuentran en la cárcel de Martutene desde el martes día 12, acusados de los delitos de robo con violencia y lesiones por unos hechos que tuvieron lugar a primera hora de la mañana del domingo 10. Solo uno de ellos habría contraído esta infección pulmonar. La víctima de la agresión fue hallada semiinconsciente y debió ser atendida en el Hospital Donostia.

Según ha podido saber este periódico, la alarma de la infección saltó en el penal cuando uno de los arrestados comenzó a toser de manera persistente, llegando a escupir algo de sangre. Dada la sintomatología, los presos fueron internados en una celda al margen del resto de reclusos con los que hasta entonces habían mantenido una interacción normal en el penal. La prueba diagnóstica que les fue practicada determinó que solo el reo que presentaba síntomas había contraído la enfermedad. Los demás regresaron a la vida normal en su módulo.

El enfermo ingresó el sábado en la celda número seis de la enfermería del centro penitenciario donostiarra. Fuentes conocedoras del caso aseguran que está aislado en una habitación sin presos en las dos instancias contiguas, con el fin de evitar la propagación de la enfermedad. De acuerdo con el protocolo para este tipo de infecciones, el personal sanitario y el de servicio de comidas se protege con mascarilla y guantes estériles cuando deben interactuar con el enfermo. Las mismas fuentes precisan que varios reclusos han mostrado a los trabajadores del penal su preocupación por la posibilidad de haber incubado la enfermedad durante el tiempo que convivieron con el infectado antes de que le fuera detectada.

Este caso se ha conocido apenas unos días después de que la dirección de Salud Pública y Adicciones del Departamento de Salud del Gobierno Vasco acordara establecer «medidas especiales» -que fueron notificadas como corresponde a un juzgado- para un paciente de tuberculosis que se había fugado del Hospital de Txagorritxu. De esta manera, la Ertzaintza pasó a custodiar al enfermo en la unidad de enfermedades infecciosas del centro sanitario de Vitoria.

En ambientes de vulnerabilidad

La confluencia de ambos casos no responde a que se esté dando en Euskadi un brote de esta enfermedad que sigue activa, mayormente en ambientes de vulnerabilidad. Así, Osakidetza no ha emitido alerta alguna a su personal sanitario. Algunas organizaciones que colaboran con personas en situación de calle o en recursos sociales aseguran a este periódico que «no es infrecuente encontrar casos de tuberculosis».

La tuberculosis tiene una baja incidencia entre la población pero la tasa en prisión puede ser 12 veces superior, según Sanidad

Según el último informe de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, en 2023 se notificaron en el Estado 3.944 casos de tuberculosis, con una tasa de notificación de 8,2 por cada 100.000 habitantes. La Organización Mundial de la Salud la considera una prevalencia baja. Son un 7% más que en 2022, pero un 22,5% menos que en 2015.

Euskadi se situó por encima de la media con un índice de 10,9, por detrás de Ceuta (28,9), Melilla (14,0), Cataluña (12,3) y Galicia (11,2). El Ministerio de Sanidad, sin embargo, advierte de que en las prisiones españolas la tuberculosis presenta una incidencia hasta 12 veces superior a la población general y es «uno de los problemas más importante de salud en este medio».