Aiora Larrañaga, psicóloga: «No se trata de una crianza permisiva ni controladora, sino de dedicarle más tiempo a tus hijos» La psicóloga guipuzcoana se ha convertido en todo un fenómeno viral en redes sociales gracias a los vídeos que comparte junto a sus hijos

«Cuando tu hijo se rebela, muchas veces no es por desobediencia...es por falta de confianza», son algunas de las reflexiones sobre la crianza de los hijos que comparte la psicóloga guipuzcoana, Aiora Larrañaga, que se ha convertido en todo un fenómeno viral en redes sociales gracias a los vídeos que comparte junto a sus hijos y su pareja, que acumulan millones de reproducciones.

Uno de sus últimos vídeos, y el que la ha dado a conocer en redes, ha llegado a alcanzar los 17 millones de reproducciones en Instagram. Una recreación de una escena en la que aparece hablando con su hijo adolescente de 15 años y que ha recibido cientos de comentarios. «Nunca me imaginé que fuera a tener tanta repercusión», admite esta psicóloga irundarra que cuenta con 18 años de experiencia.

«Llevo muchos años trabajando en el ámbito de la psicología y el tema de las redes sociales es algo en lo que hemos decidido embarcarnos hace relativamente poco tiempo, a finales de julio de este año», destaca la encargada del centro de Psicología Abagune en Irun. «Queríamos hacer algo distinto y la verdad es que ha sido un puntazo. Tanto en TikTok como en Instagram nos han subido muchísimo los seguidores después de ese vídeo en concreto.

«A los más pequeños les encanta participar, pero al adolescente, que es precisamente el que sale en el vídeo, le cuesta más y le da un poco más de vergüenza», cuenta esta psicóloga que trata a todo tipo de pacientes en su consultorio y en línea. «A raíz del vídeo hemos llegado a un punto en el que nos paran por la calle y a los niños les han llegado a parar incluso en la tienda de 'chuches'», bromea la psicóloga, cuyos temas más frecuentes son el uso del móvil, la educación y la confianza.

«Yo aparte de ser psicóloga, soy madre. Tengo cuatro hijos en casa y es por ello que he pensado que tenía algo para aportar. Por eso he querido dar consejos y ayudar a los padres a entender qué es lo que pasa en la cabeza de sus hijos», explica la experta que trabaja junto a otras cinco psicólogas que ven a diario «problemáticas de todo tipo».

«Vemos a padres con un montón de dudas sobre el consumos en los adolescentes, el tema de las redes sociales y sobre los móviles. Yo me centro, sobre todo, en que hay que tener una buena relación con los hijos, trabajar en la confianza para que el día de mañana ellos te puedan contar lo que les pasa», señala.

«Para mí no se trata ni de una crianza permisiva, ni tampoco de una súper controladora, debe haber cierto equilibrio. Pero sí que opino que desde muy pequeños tenemos que dedicarle tiempo a nuestros hijos. No hay que pensar que los ratos que estamos con ellos, estamos perdiendo tiempo con todo lo que tenemos que hacer (poner lavadoras, cocinar, limpiar...etc.) Tenemos que crear un buen clima y un buena confianza con ellos.

«Yo como madre, a veces tiendo a juzgarles, pero como psicóloga trato de entender el por qué funcionan de esa manera y lo que hay dentro de sus cabecitas, pues ellos entienden la vida de otra manera», reflexiona la psicóloga que hoy en día ve «como los tiempos han cambiado» y ahora se encuentra con que «son los propios adolescentes quienes le dicen a sus padres que necesitan ir al psicólogo».