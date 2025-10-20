Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Estación del TAV en Ezkio. J.M.LÓPEZ

AHT Gelditu pide a los ayuntamientos que no colaboren con las catas del TAV

En un comunicado piden a los consistorios de Beasain, Idiazabal, Ataun y Bakaiku que «no den ningún tipo de permisos»

DV

Lunes, 20 de octubre 2025, 12:57

Comenta

Tras conocerse este fin de semana las localidades en las que se van a realizar las catas para el enlace del TAV con Navarra por ... Ezkio, el colectivo AHT Gelditu ha pedido en un comunicado a los ayuntamientos de Beasain, Idiazabal, Ataun y Bakaiku que «no colaboren en la realización de los trabajos».

