AHT Gelditu pide a los ayuntamientos que no colaboren con las catas del TAV
En un comunicado piden a los consistorios de Beasain, Idiazabal, Ataun y Bakaiku que «no den ningún tipo de permisos»
DV
Lunes, 20 de octubre 2025, 12:57
Tras conocerse este fin de semana las localidades en las que se van a realizar las catas para el enlace del TAV con Navarra por ... Ezkio, el colectivo AHT Gelditu ha pedido en un comunicado a los ayuntamientos de Beasain, Idiazabal, Ataun y Bakaiku que «no colaboren en la realización de los trabajos».
Esta plataforma, que se muestra contraria a la construcción del TAV, también ha pedido a los distintos consistorios guipuzcoanos que «no den ningún tipo de permisos» para que se puedan realizar las catas.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión