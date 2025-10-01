Una agresión sexual a una menor en Donostia destapa un grupo criminal que estafó a más de 300 víctimas con anuncios falsos de contacto

La detención de un joven a finales de enero por una agresión sexual a una menor de edad en San Sebastián ha permitido a la ... Ertzaintza desarticular un grupo criminal especializado en estafas y coacciones a través de anuncios falsos en plataformas de contactos. Según ha informado este miércoles el Departamento de Seguridad, han sido arrestadas cuatro personas, tres hombres, de entre 19 y 21 años, y una mujer, de 21, residentes en la comarca de Donostialdea y a las que les unen lazos de parentesco y afinidad. Se encuentran en dependencias policiales y pasarán a disposición judicial una vez se finalicen con las diligencias correspondientes. Se les atribuyen los presuntos delitos de pertenencia a organización criminal y delitos de estafa y coacciones continuadas. Hay más de 300 víctimas en todo el Estado, la mayoría de Canarias y Galicia, a las que la red habría estafado más de 55. 000 euros.

La investigación, llevada a cabo por agentes adscritos a la Ertzain-etxea de San Sebastián, se inició tras la detención de un joven de 20 años por una agresión sexual el 21 de enero a una menor de edad en el albergue turístico de Ulía, de titularidad municipal. Fue puesto a disposición judicial por parte de la Ertzaintza y el juez, tras tomarle declaración, lo dejó en libertad. Durante la investigación de este hecho, los investigadores constataron que en el perfil de una red social utilizada por esta persona, que resultó ser el cabecilla del grupo criminal, aparecían fotos de diferentes mujeres con un alto contenido erótico y que estas imágenes iban cambiando cada poco tiempo. Además, los agentes constataron que con el número de abonado del acusado aparecían referencias con anuncios de contacto en los que se ofrecían servicios de 'escort'.

La investigación, bajo la supervisión del juzgado de Instrucción Nº1 de la capital guipuzcoana, ha permitido identificar a las personas que formaban este entramado delictivo, operativo desde septiembre de 2022. La trama consistía en estafar y coaccionar de forma continuada a las víctimas mediante engaños en las plataformas de contacto, obligándoles a pagar mediante sistemas de pago electrónico, transferencias bancarias y pagos en cajeros por unos servicios que no existían.

'Modus operandi'

Según señala en un comunicado el Departamento de Seguridad, los delincuentes publicaban anuncios falsos en las plataformas de contacto o de citas en línea que ofrecían servicios o contenidos de tipo sexual destinados, principalmente, a hombres. Una vez que los interesados accedían a las páginas y proporcionaban un número de contacto, comenzaban a recibir mensajes intimidatorios a través de mensajería instantánea reclamando pagos o adelantos por unos servicios que nunca llegaron a realizarse.

En los mensajes, las víctimas eran coaccionadas o chantajeadas, bajo el pretexto de difundir sus conversaciones y el tipo de servicios contratados a sus familiares cercanos. Muchas de las víctimas accedían a pagar por vergüenza o por miedo a las represalias.

Las investigaciones de la Ertzaintza se centraron en analizar los movimientos bancarios asociados, las líneas telefónicas utilizadas y los dispositivos desde los que se realizaron los contactos. El análisis técnico permitió vincular las llamadas a una docena de líneas telefónicas de prepago, todas ellas activadas en distintos terminales móviles, utilizados con el fin de dificultar el rastreo policial. Además, se comprobó que los números receptores de los pagos pertenecían a cuentas de los miembros del grupo criminal y estaban relacionados con otras denuncias similares.

En muchos casos, el grupo, con una estructura delictiva organizada que actuaba de forma jerarquizada, solicitaba el abono de una parte del servicio por adelantado y, posteriormente, exigía el pago completo con diversos pretextos para obtener un mayor beneficio económico.