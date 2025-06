Las agencias de viajes de Gipuzkoa defienden que la presunta estafa de Errenteria «es un caso aislado»

Hasta sesenta personas han denunciado a una agencia de viajes de Errenteria por presunta estafa. El establecimiento echó la persiana la semana pasada. Un cartel ... de 'se vende' luce ahora en la puerta del lugar. Enseguida saltaron las alarmas de los clientes que tenían viajes contratados con la agencia, que no tardaron en denunciar la situación. El pasado viernes medio centenar de personas se reunió frente al Ayuntamiento de Errenteria para crear una plataforma de afectados y llevar a cabo acciones legales conjuntas. Este martes, una veintena de perjudicados se concentró junto a la agencia para protestar por la «inesperada» situación.

Lorea Uranga es la presidenta de Bidaikide, la Asociación de Agencias de Viaje de Gipuzkoa, y muestra su «preocupación» por la repercusión que puede tener este caso en la imagen de las agencias de viajes. «Todos los asociados de Bidaikide cumplen con la legislación y trabajan éticamente. Nos preocupa la imagen que pueden dar las agencias, no queremos que nos metan a todas en el mismo saco», pide Uranga. «No es nada habitual que sucedan estas cosas, son casos aislados. Las agencias de viajes trabajamos bien».

Medidas Las agencias de Bidaikide tienen que presentar un aval de 100.000 euros para posibles insolvencias

Bidaikide engloba 30 agencias de viaje independientes y franquicias. Su presidenta explica cómo cuidan las leyes en su actividad. «Obligamos a todos los asociados a presentar un aval de 100.000 euros para posibles insolvencias. También deben contar con un seguro de responsabilidad civil y otro seguro en caso de que alguno de los socios de la empresa falle», detalla. «Desde la asociación exigimos a las agencias que presenten a las instituciones una copia de los avales requeridos para que no haya ningún problema».

Además de la documentación y los seguros reclamados, en Bidaikide también tienen que cumplir con una serie de normas. «Las agencias tienen que firmar un código ético interno a través del cual aceptan ejercer su oficio en base a unas reglas, tanto legislativas como éticas. También hemos estado trabajando en coordinación con Basquetour para diseñar un código ético del turismo en Euskadi».

Llamamiento a la calma

Uranga reflexiona acerca del presunto caso de estafa en Errenteria. «Era una agencia que llevaba funcionando correctamente durante 20 años, con clientes habituales y de total confianza. Por lo que sabemos nosotros, desde la pandemia llevaba acumulando una bola de deudas que se ha ido haciendo más grande, hasta que ha explotado». No obstante, y ante la alarma que se ha generado entre los afectados, la presidenta de Bidaikide hace un llamamiento para que no cunda el pánico: «Queremos llamar a la calma porque es un caso aislado, no es nada común».

Respecto a la situación de las agencias de viajes en la actualidad, Uranga quiere reforzar la figura de las oficinas físicas. «Sobre todo después de la pandemia hemos conseguido aprovechar nuestros puntos fuertes. La gente necesita ver que hay una persona detrás de las agencias, y somos una opción segura para generar esa confianza. Siempre vamos a tener la amenaza de internet, pero nosotros transmitimos seguridad».