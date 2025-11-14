Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Pasajeros hacen cola para acceder a la zona de embarque de Hondarribia en octubre. F. De la Hera

El aeropuerto de Hondarribia gana un 1,8% de pasajeros en octubre y dispara un 21% su número de operaciones

El aeródromo guipuzcoano supera los 43.000 pasajeros en octubre y rompe la tendencia a la baja que venía marcando en los últimos meses

Miguel Villameriel

Miguel Villameriel

San Sebastián

Viernes, 14 de noviembre 2025, 12:11

Comenta

El aeropuerto de Hondarribia ha cerrado el mes de octubre con 43.450 pasajeros, un 1,8% más que en el mismo mes de 2024, ... lo que le permite romper la tendencia a la baja de los últimos meses y anotarse un mes con ganancia de usuarios. En cualquier caso, lo más llamativo de los datos hechos públicos este viernes por Aena es que el número de operaciones se dispara, con un incremento del 21,6% respecto a octubre del año pasado. En la pista del aeródromo guipuzcoano se contabilizaron 619 movimientos de aterrizaje y despegue en el décimo mes del año.

