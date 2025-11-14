El aeropuerto de Hondarribia gana un 1,8% de pasajeros en octubre y dispara un 21% su número de operaciones
El aeródromo guipuzcoano supera los 43.000 pasajeros en octubre y rompe la tendencia a la baja que venía marcando en los últimos meses
San Sebastián
Viernes, 14 de noviembre 2025, 12:11
El aeropuerto de Hondarribia ha cerrado el mes de octubre con 43.450 pasajeros, un 1,8% más que en el mismo mes de 2024, ... lo que le permite romper la tendencia a la baja de los últimos meses y anotarse un mes con ganancia de usuarios. En cualquier caso, lo más llamativo de los datos hechos públicos este viernes por Aena es que el número de operaciones se dispara, con un incremento del 21,6% respecto a octubre del año pasado. En la pista del aeródromo guipuzcoano se contabilizaron 619 movimientos de aterrizaje y despegue en el décimo mes del año.
Desde comienzos de año, el tráfico de pasajeros del aeropuerto de Hondarribia ha registrado 408.607 viajeros, un 3,2% menos que entre enero y octubre de 2024, que se cerró con un récord histórico de usuarios que será casi imposible repetir en el presente ejercicio, porque los meses de noviembre y diciembre no son los más propicios para lograr una remontada de ese calado.
Además, la infraestructura guipuzcoana ha alcanzado las 5.712 operaciones en lo que va de año, un 10,7% más que los primeros diez meses del mismo periodo del año pasado, lo que confirma la tendencia del aeropuerto a crecer en movimientos de aterrizaje y despegue, sobre todo, por el incremento de vuelos privados, ya que las aerolíneas comerciales no están operando más que hace un año.
