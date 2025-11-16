El nuevo año traerá novedades a Gipuzkoa en el ámbito de la movilidad y el transporte. La diputada de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio, ... Azahara Domínguez (PSE), anuncia en esta entrevista que el aeropuerto de Hondarribia seguirá ampliando sus conexiones internacionales y a las actuales hacia Londres y Edimburgo se sumarán la también británica Glasgow (Escocia) y la ciudad italiana de Florencia. La Diputación y el resto de instituciones que conforman la sociedad Ortzibia ultiman las negociaciones para incorporar estos destinos en la segunda mitad del año, así como más frecuencias a Londres.

Para el día a día de los guipuzcoanos, garantiza que, a la espera de lo que pueda decidir el Gobierno central con su mitad de la aportación, las instituciones vascas mantendrán la parte que les corresponde de los descuentos en el transporte público. De este modo, desde el 1 de enero los viajes abonados con la Mugi seguirán beneficiándose de un descuento de al menos el 20% sobre la tarifa base, y seguirán vijando gratis los menores de hasta 12 años.

– Queda mes y medio para fin de año y, por tanto, para que venzan los descuentos en el transporte público (del 40% respecto al precio base de la Mugi y billete gratuito para menores de 15 años). ¿Tiene alguna información de si el Gobierno central mantendrá su parte de las bonificaciones y de qué va a pasar el 1 de enero?

– No por ahora. Lo que sí puedo decir es que la parte de las bonificaciones que depende de las instituciones vascas se va a mantener, al menos en Gipuzkoa. Esto es, habrá como mínimo un descuento del 20% sobre las tarifas de Mugi, y seguirán viajando gratis los menores de hasta 12 años. A partir de ahí, se añadirá lo que pueda sumar el Gobierno central.

– ¿Cuándo se podrán pagar esos viajes con la Mugi virtual? La implantación del nuevo sistema acumula mucho retraso...

– Yo no hablaría de retraso, sino de un proceso que está siendo muy complejo porque no hay una experiencia previa. Estamos llevando a cabo distintas pruebas y siendo muy garantistas para que cuando se ponga en marcha no haya ningún tipo de error. Este año vamos a finalizar la implantación de las nuevas validadoras en todos los autobuses de Lurraldebus, que no solo van a permitir pagar con la Mugi virtual. También con tarjeta de crédito y con las tarjetas de transporte de Bizkaia (Barik) y Álava (BAT). Para acelerar ese cambio, la Diputación ha abierto una nueva partida de ayudas para los ayuntamientos que aún no tienen actualizadas las validadoras de sus autobuses urbanos.

Mugi virtual «Está siendo un proceso complejo, pero va a ser una realidad pronto y es el regalo que pido a los Reyes Magos»

– No ha respondido al cuándo...

– Como diputada foral de Movilidad y como presidenta de la ATTG (el consorcio de transportes de Gipuzkoa), es uno de los regalos que voy a pedir a los Reyes Magos.

– Entiendo entonces que para principios de año...

– Confío en que más pronto que tarde.

– La ley vasca de Movilidad Sostenible obligaba a coordinar antes de 2026 los sistemas Mugi, BAT y Barik para que cualquier ciudadano vasco pueda pagar con su tarjeta de transporte su trayecto en cualquier medio de transporte público, aunque sea de otro territorio. ¿Cuándo se va a lograr esa interoperabilidad?

– Es cierto que existe ese mandato y que no todos los operadores llegan en el plazo previsto. En Lurraldebus sí vamos a tener listos ya en las próximas semanas todos los autobuses para que acepten las tarjetas de Álava y Bizkaia y daremos ayudas a los ayuntamientos que lo necesiten.

– El uso del transporte público está en cifras récord, impulsado entre otras cosas por las tarifas reducidas, pero a la vez eso genera tensiones en algunas líneas en horas punta, con buses llenos incapaces de coger a todos los usuarios... Ha habido quejas en Elgoibar, Zumarraga, Astigarraga...

– Y las hemos ido solucionando. En la línea Donostia-Bilbao hemos llegado a poner 9 autobuses a la misma hora para cubrir la demanda... En la nueva línea GO07 entre Legazpi y Donostia, que por cierto está siendo un éxito absoluto, 5 autocares a la vez... Vamos a incorporar una nueva ruta entre Oiartzun y Hospitales, y otra Astigarraga-Hospitales-Universidad... También trabajamos en mejorar la conexión desde Azkoitia, Azpeitia y Zestoa con Hospitales... Estamos demostrando ser muy flexibles y tener capacidad de reacción ante la demanda de los usuarios, que fluctúa mucho. Piense que cuando se pone un refuerzo, se hace al momento, y para ello tiene que haber vehículos y chóferes disponibles. A veces no los hay en las empresas concesionarias, y los subcontratamos.

Autobuses a Hospitales «Estamos creando líneas para cubrir la demanda; Osakidetza debe aclarar qué planes tiene para trasladar a sus trabajadores»

Más allá de situaciones puntuales, estamos siendo capaces de absorber la demanda que existe en relación al transporte público. Con más líneas, más buses y más frecuencias. Las encuestas de valoración que hacemos nos dicen que los usuarios nos suben la nota y estamos en 7,6 puntos (0,5 más que la anterior). Y esto viene de la mano de realizar una escucha activa con usuarios y ayuntamientos. Para 2026 hemos presentado un presupuesto récord de casi 66 millones de euros para Lurraldebus, frente a los 21 de 2013. Tres veces más en 13 años.

– Las líneas a Hospitales parece que son la estrella... ¿Es una demanda estabilizada o puntual por la escasez de parking durante las obras...?

– A los hospitales van los pacientes, los familiares, pero sobre todo sus trabajadores, a los que la solución del aparcamiento en Ilunbe no termina de convencer. Hemos solicitado una reunión con el Departamento de Salud del Gobierno Vasco para que nos explique sus planes de presente y futuro en relación a cómo plantea facilitar la llegada de sus empleados mediante un servicio de transporte que debería ser discrecional. Porque la necesidad de conectar Hospitales con el resto de Gipuzkoa es una realidad a la que en la Diputación somos muy sensibles y estamos actuando incorporando nuevas líneas aun no siendo siempre de nuestra competencia.

Lurraldebus «En 2026 tendrá un presupuesto récord de 66 millones de euros, tres veces más que hace trece años»

– Hace unas semanas trabajadores del aeropuerto se quejaban en este periódico de que las instalaciones y servicios no se han adaptado al crecimiento de operaciones y pasajeros. ¿Comparte el diagnóstico?

– En septiembre el ministro Óscar Puente anunció inversiones para mejorar la terminal, tanto la sala de embarque como en los sistemas de información y comunicaciones. Es una noticia muy buena y vamos a aguardar y ver cómo se desarrollan.

– ¿Cómo van los esfuerzos para ampliar los destinos internacionales? Se ha hablado de Italia, Alemania, más conexiones con Reino Unido...

– Estamos muy cerca de acordar, y yo diría que se puede dar por hecho, que en 2026, además de mantener todos los destinos actuales, va a haber más frecuencias con Londres que las dos semanales de ahora y que se inaugurarán rutas con Glasgow (Reino Unido) y Florencia (Italia).

Turismo «El número de plazas de alojamiento en Donostia es suficiente para atender la demanda; la moratoria es una oportunidad»

– ¿Desde cuándo?

– Aún se están negociando las concreciones y no es posible dar fechas. Con Glasgow podría ser en verano u otoño, y Florencia para finales de año.

– ¿Con qué aerolíneas?

– Florencia con Volotea y Glasgow con Cityflyer, la filial de British Airways que ya opera los vuelos a Londres y Edimburgo.

– ¿Y Alemania?

– Conectar con Frankfurt es una vieja aspiración y se negocia esa opción, pero no parece que vaya a poder ser en 2026.

– ¿Por qué no se renueva para 2026 el convenio con los municipios de Oarsoaldea para la regeneración de la bahía de Pasaia?

– La apuesta por la comarca no ha desaparecido. Oarsoaldea es la única comarca de Gipuzkoa cuyos ayuntamientos llevan recibiendo desde el año 2015 subvenciones directas para llevar a cabo actuaciones de regeneración urbana. Hablamos de 13,6 millones en diez años, y en los presupuestos para 2026 se contemplan inversiones en la zona por 7,9 millones, como el convenio de urbanización de Correos en Pasaia (casi un millón de euros), ayudas para el Ayuntamiento para tareas de mantenimiento (600.000 euros), y la construcción del edificio de Adinberri (6,5 millones).

– Como responsable de Turismo... ¿Cómo casan los altos precios del alojamiento en Donostia, presuntamente por una oferta insuficiente en temporada alta, con la moratoria en la concesión de nuevas licencias de hoteles y pisos turísticos?

– Los datos que tenemos nos dicen que el número de plazas que hay es suficiente para hacer frente a la demanda, más allá de momentos muy puntuales, como sucede en muchos otros lugares. Entiendo la moratoria de San Sebastián como una oportunidad para repensar el modelo de turismo y planificar la oferta.