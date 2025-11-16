Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada
La diputada de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio de Gipuzkoa, Azahara Domínguez, en su despacho. GORKA ESTRADA

Azahara Domínguez

Diputada de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio de Gipuzkoa
«El aeropuerto tendrá en 2026 más vuelos a Londres y estrenará rutas a Florencia y Glasgow»

La diputada responsable de la red Mugi confirma que en enero seguirá habiendo descuentos en el transporte público, de al menos el 20%, y gratuidad hasta los 12 años

Miguel Ángel Mata

Miguel Ángel Mata

San Sebastián

Domingo, 16 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

El nuevo año traerá novedades a Gipuzkoa en el ámbito de la movilidad y el transporte. La diputada de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio, ... Azahara Domínguez (PSE), anuncia en esta entrevista que el aeropuerto de Hondarribia seguirá ampliando sus conexiones internacionales y a las actuales hacia Londres y Edimburgo se sumarán la también británica Glasgow (Escocia) y la ciudad italiana de Florencia. La Diputación y el resto de instituciones que conforman la sociedad Ortzibia ultiman las negociaciones para incorporar estos destinos en la segunda mitad del año, así como más frecuencias a Londres.

