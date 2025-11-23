Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Más de 90 adolescentes y niños están a la espera de una familia en Gipuzkoa

Bajo el lema de '¿Quién acoge a quién?' el acto sirvió para reivindicar que nuevas familias se sumen a la iniciativa ante la creciente necesidad

Iker Elduayen

Iker Elduayen

Domingo, 23 de noviembre 2025, 07:03

Comenta

El Encuentro de Familias de Acogida de Gipuzkoa volvió a reunir a quienes hacen del compromiso y la generosidad un acto cotidiano: abrir su hogar ... a niñas, niños y adolescentes que necesitan estabilidad y afecto. Más de 150 familias y profesionales del ámbito de la protección infantil compartieron experiencias, aprendizajes y desafíos, guiados por la gran pregunta: ¿Quién acoge a quién? En una oportunidad para la escucha y la reflexión, donde se puso de relieve que el acogimiento no solo ofrece cuidados, sino vínculos que transforman la vida de todos los implicados.

