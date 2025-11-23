Más de 90 adolescentes y niños están a la espera de una familia en Gipuzkoa

El Encuentro de Familias de Acogida de Gipuzkoa volvió a reunir a quienes hacen del compromiso y la generosidad un acto cotidiano: abrir su hogar ... a niñas, niños y adolescentes que necesitan estabilidad y afecto. Más de 150 familias y profesionales del ámbito de la protección infantil compartieron experiencias, aprendizajes y desafíos, guiados por la gran pregunta: ¿Quién acoge a quién? En una oportunidad para la escucha y la reflexión, donde se puso de relieve que el acogimiento no solo ofrece cuidados, sino vínculos que transforman la vida de todos los implicados.

La jornada fue inaugurada por la diputada de Cuidados y Políticas Sociales, Maite Peña, quien destacó que «Gipuzkoa es una comunidad solidaria y responsable que vela por el bienestar integral de toda la ciudadanía, especialmente la que se compromete y organiza para proteger a los ciudadanos más vulnerables». Prueba de ello, añadió, son las propias familias de acogida, uno de los mejores ejemplos de los valores del territorio.

«Todos sabemos el nivel de compromiso que supone abrir las puertas de casa a una persona. Por ello, quiero agradecer a las familias de acogida y a las asociaciones que trabajan en este ámbito su extraordinario trabajo diario», destacó Peña. La diputada recordó que el acogimiento familiar tiene como objetivo proporcionar estabilidad y bienestar a las niñas, niños y jóvenes en familias que les brinden afecto y cubran sus necesidades: «ser familia de acogida implica, de manera altruista, integrar al menor como un miembro más del hogar, garantizando su desarrollo emocional, físico y social en colaboración con la administración. No se trata de una adopción ni de un paso previo a ella, sino de una medida de protección que respeta la historia de cada menor».

A lo largo de la jornada, se destacó el acogimiento como un ejercicio de gran generosidad y responsabilidad social. Aunque la red de familias de acogida en Gipuzkoa ha seguido creciendo, todavía no es suficiente para cubrir las necesidades actuales, con cerca de noventa niñas, niños y adolescentes a la espera de una familia. Por ello, la Diputación renovó su llamamiento a las familias guipuzcoanas para unirse a esta red solidaria.

En el encuentro participaron también representantes de Beroa, el servicio de apoyo técnico al acogimiento gamiliar Lauka y el programa de acogimiento familiar especializado Agintzari.

Tres modalidades

En la actualidad, la Diputación Foral ofrece tres modalidades de acogimiento: la de urgencia, con una duración máxima de seis meses y dirigida a situaciones que requieren evaluación inmediata; la modalidad temporal, de hasta dos años, destinada a menores cuyas familias de origen tienen posibilidades de recuperación; y la modalidad permanente, cuando no se prevé un retorno a corto plazo. Al alcanzar la mayoría de edad, la convivencia puede continuar si ambas partes lo desean, con apoyo en la transición a la vida adulta.

Las personas interesadas en conocer más sobre el programa de acogimiento familiar pueden ponerse en contacto con la Diputación Foral de Gipuzkoa a través del teléfono 682 554 433 o consultar la web oficial.