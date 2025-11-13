Adiós a un histórico restaurante de Gipuzkoa: un negocio familiar con casi 20 años de trayectoria David Rodríguez y Naiara Abando bajan la persiana y dan las gracias a sus clientes con un emotivo vídeo publicado en sus redes

«Gracias, mila esker y merci», puede verse en un cartel colgado en el cristal del histórico restaurante Danako, ubicado en la calle Alzukaitz 1 en el barrio Meaka de Irun. Un negocio familiar que dice adiós tras casi 20 años de trayectoria y que ha querido agradecer a sus clientes con un emotivo vídeo publicado en sus redes sociales.

El restaurante abrió sus puertas en diciembre del 2006 y desde entonces el irundarra David Rodríguez y su mujer Naiara Abando no han parado de trabajar. El nombre proviene de sus iniciales y de la de su hijo Koldo, aunque en estos veinte años también han nacido sus dos hijas Maitane y Lorea, a las que no ha incluido en el nombre porque si no sería 'Danakomalo', bromea el chef y dueño del establecimiento de 49 años.

«Ha sido una etapa llena de alegría, de muchos amigos, de clientes y de clientes que se han convertido en amigos», admite David Rodríguez, dos veces ganador del Campeonato de Pintxos, Banderillas y Cocina en Miniatura en Gipuzkoa en 2023 y en 2021.

El cierre del restaurante Danako de Irun

El cierre de debe a «un cúmulo de circunstancias», según explica su propietario. «Pasamos por la crisis del 2008 y la pandemia también fue un momento muy complicado. Pero hemos cerrado porque hemos decidido priorizar a la familia y pensamos que era lo mejor. Hemos intentado mantenerlo abierto hasta el último momento, pero ya no podíamos más», admite el irundarra.

Sobre el emotivo vídeo destaca que «lo tuvimos que acortar porque la canción era solo de tres minutos y porque han sido casi veinte años de muchísimos recuerdos. Nos ha pasado de todo y si mi familia y yo vemos el vídeo nos echamos a llorar. A nuestros hijos les da mucha pena, pero también se alegran, porque ven que es un desahogo. Ahora hay que pensar en el futuro», admite Rodríguez, no sin antes «agradecer a sus últimas tres empleadas y destacar que seguirá trabajando en el mundo de la hostelería», un cambio que el irundarra afrontará «con ilusión».