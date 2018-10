«El juego me ha llevado al borde del precipicio» Cuatro guipuzcoanos «enfermos» por el juego online explican la lucha por «recuperar» su vida y salir de la «ruina emocional» a la que les arrastraron las apuestas. «Juegas por jugar, no para ganar» AMAIA CHICO Domingo, 7 octubre 2018, 09:26

«He perdido contra mí mismo». Ese pensamiento invade aún la mente de Ander. Recuerda la última recaída y asume, cabizbajo, que el camino que emprendió hace año y medio para recuperar su vida será arduo e interminable. Un jugador siempre lo será. Por eso, ni él ni ninguno de los «enfermos» que comparten con él terapia de rehabilitación puede acercarse a una casa de apuestas, a una máquina. Es complicado. Cada vez más. Las calles, los bares, los equipos de fútbol, los medios de comunicación están invadidos por terminales y anuncios que animan y hasta regalan los primeros euros para apostar. Pero no hay ganadores. Y la avalancha de apuestas deportivas está dejando tras de sí cada vez más perdedores, no solo arruinados económicamente sino sumidos en «una ruina emocional» que les ha llevado al «abismo».

Algunos ya han tocado fondo e intentan salir de él. Iván se planta por primera vez cara a cara en público para contar su historia; Ander, Julen y 'momolu88', el nick por el que algunos le reconocerán, esperan hacerlo en un futuro, aún no están preparados. Pero todos deciden contar su historia para lanzar una llamada de atención general y para evitar, en particular, que «la nueva generación que viene detrás», la de los menores que ya tontean en las máquinas, acabe cayendo en el mismo descontrol.

«Sabía que me metía en la boca del lobo, pero... Ahora mi padre tiene que vender el piso para pagar la deuda» 'Momolu88' , 30 años. Donostia.

Este joven donostiarra sigue eligiendo su nick de juego para identificarse. Hace dos meses que no apuesta. En la última perdió 1.000 euros con España al eliminarse del Mundial. Ya no daba más de sí. Ni tenía ninguna puerta más a la que tocar para pedir dinero. Ni amigos, ni bancos, ni «financieras». Su ruina. «Me estaba volviendo loco, me llamaban 700 veces, estaba muy jodido, todo el día rayado...».

La historia de jugador de 'Momolu88' termina el día antes de cumplir los 30, el pasado 6 de agosto al llegar a la asociación para la rehabilitación Aergi, pero empieza de niño. «Siempre he sido un ganador, a los cromos, los tazos, al bingo con mi abuena, al billar con los amigos, al futbolín, las tragaperras, la ruleta, las apuestas a tenis...». Toda su vida ha ido cambiando de juego y subiendo la apuesta. Se jugaba «las 500 pelas de la paga» con sus amigos, con 17 se llevó 11.000, el primer sueldo se lo fundió en «cenas y copas», pero el segundo se lo jugó en el Casino, en la ruleta. «Palmé 10.000 euros en dos días». Los que tenía él en la cuenta y los que consiguió con microcréditos bancarios sin ningún tipo de aval. «Salí del Casino y pensé en la hostia emocional que le iba a dar a mi padre. De hecho, cuando se lo conté, a los meses, le dio un soplo en el corazón».

Los datos 45,6 millones de euros: Es el dinero que los guipuzcoanos invirtieron en 2017 en apuestas deportivas, ruleta o póker. Es cinco veces más que lo jugado en 2013. 10,9 millones de apuestas hicieron los guipuzcoanos a través de todos los medios posibles.

'Momolu88' narra, con todo detalle y con la compulsión aún del jugador adicto, las apuestas que ha ido haciendo en su vida, algunas de las que ganó y las que, a continuación, le han terminado arruinando. Debe 80.000 euros, y si no los paga en un año y dos meses, serán 200.000. «Mi padre tiene que vender el piso».

Es la última consecuencia de más de una década de juego desenfrenado, en el que manejaba su economía en función de lo que ganaba, de lo que las casas de apuesta 'regalan' como gancho inicial y de lo que conseguía prestado de los bancos y de las financieras de crédito fácil e intereses desorbitados. Hasta 14 acumula en su balance. «Sabía que me metía en la boca del lobo, pero no me terminaba de comer... Hasta que ya no tuvo más puertas a las que tocar».

Ahora, lleva dos meses «feliz, tranquilo». Ya no «me fijo en los casinos, en los «retas», aunque «internet me da terror». Sabe que acaba de iniciar un camino, el de la rehabilitación, que es «para toda la vida».

«Pensé que iba a ser más listo que nadie y acertar la fórmula de las apuestas» Ander 40 años. Donostia

El relato de Ander, que prefiere también ocultar su nombre real, es más sereno. Es otro tipo de jugador, «solitario», pero igual de compulsivo. «Jugar es una obsesión que ocupa el 100% de tu vida. Solo existe eso. Todo lo demás pasa a un plano no segundo o tercero, sino al puesto 500...». Este donostiarra de 40 años, con un puesto laboral de responsabilidad, dio «la vuelta entera» a su vida hace año y medio. «Estoy mucho mejor, pero falta muchísimo», comienza a explicar.

A él también siempre le ha gustado jugar. Al póker, en regatas, a cartas con sus amigos... «Pero no dos euritos, o se ponían encima de la mesa billetes de 50 o nada», les decía cuando se quedaban de sobremesa en la sociedad. «Ya apuntaba maneras», reconoce. Y cuando empezaron a proliferar las apuestas deportivas online llegó su perdición. «A mí se me dan bien las matemáticas y empecé a hacer cálculos con la sucesión Fibonacci , con excel para intentar adivinar la apuesta, ya que al final todo se basa en estadísticas. Quise ser más listo que nadie» y hacía «apuestas con cabeza», explica, pensando muy bien las probabilidades. «Empecé ganando, pero eso es aburrido. Un adicto quiere jugar, no ganar», y ahí se desata el descontrol. «me levantaba cardíaco, solo tenía en la cabeza jugar, pedir dinero para hacerlo... me daba igual petanca, fútbol, las cuotas... Me pasaba todo el día pegado al móvil, el resto del mundo no existía. Hasta que todo revienta». Ander acumuló «tal pufo» que empezó a vender propiedades, el garaje, el coche... y un día «empeñé un reloj antiguo de mi abuelo y me pilló mi madre».

Se derrumbó, llorando. Y ahí su cabeza hizo el click necesario para pedir ayuda. «Habré perdido unos 100.000 euros», asume tras año y medio en terapia y «varias recaídas». ¿Que cómo me sentí al día siguiente? «Que había perdido contra mí mismo». La mayor decepción. Ander evita salir de noche, pasar o entrar a bares, ir incluso a Anoeta... «todo eso me activa». Y en el caso de enfermos como él, una activación no supone jugarse 20 euros, «puedo llegar a jugarme la casa. No hay término medio».

Ahora, vive una vida «totalmente controlada, autovetado en las apuestas, sin cuentas, sin tarjetas». No queda otra. «A mi quinta nos ha pillado, pero los de 14 o 15 años que vienen por detrás... cuidado», advierte.

Arizmendi

«Con 17 años apostaba en los bares donde no me pedían el DNI» Julen. 23 años. Donostia

Julen ha conseguido parar relativamente pronto. Pero con 23 años y cinco enganchado al juego online ya ha acumulado 4.000 euros de deuda. «Cuando empecé con 17 años era un entretenimiento más, pero cuando gané un premio gordo se me fue la cabeza y pensé que podía vivir de ello». Fue el primer de su ludopatía. Julen también elige otro nombre para contar la historia de la que está saliendo. Lleva casi un año limpio. Desde el 5 de noviembre del pasado año, cuando ganó los últimos 200 euros, insuficientes para hacer frente a las pérdidas.

Su adicción, informa Aitor Aranguren, comenzó a la salida del colegio, primero con amigos, luego solo. «Cuando era menor apostaba en bares en los que no me pedían el DNI», asegura. Una práctica que sus compañeros también denuncian. «Me ponía 20 euros de límite, y me guardaba diez para salir el fin de semana con la cuadrilla. Pocas veces lo cumplí». Luego empezó a tirar de lo que tenía en cuentas. Primero «vacié» una con 400 euros. Luego llegó a perder los 4.000 que tenía en otra que su madre no revisaba. «Aposté 2.000, tuve suerte. Pero cuando ganas una apuesta piensas, si juego otros 500 me compro la play. Piensas que con un golpe de suerte te recuperas». Pero los jugó y los perdió. Y pasó de sentirse «el más listo del mundo al más tonto».

A partir de ahí, comenzó a pedir dinero a amigos. Les mentía. Los bancos no le daban crédito por carecer de nómina. «Y menos mal, porque me lo hubiera gastado», dice. Jugaba con lo que conseguía de sus conocidos, tirando de sus contactos de whatsaap. Y con eso apostaba en casa «sin que los aitas se enterasen». «Al cumplir los 18», recuerda, «me abrí una cuenta online y me dieron bonos regalo. Es una manera de enganchar brutal, es como un 2x1 en un supermercado. Te ponen condiciones como que tienes que estar tantos meses o gastar tanto dinero, que para entonces seguro que habrás perdido el dinero ganado. Es una manera de engañar a la gente».

Julen llegó a la asociación Ekin-tza Bizi Berria gracias a la madre de uno de sus amigos. «Me encuentro muy bien. He conseguido trabajo y me he dado cuenta de todo el daño que he causado. Mi ama lo ha pasado mal», asume lanzando un mensaje claro: «Se puede salir de esto, se puede vivir sin apostar».

«Ahora me siento libre pero tuve hasta pensamientos suicidas» Iván. 36 años. Irun

Iván se siente «libre». Por primera vez en su vida. Libre para contar su historia, para decir que por primera vez quiere a alguien y que está enamorado de su marido, para sacar adelante su negocio, para dar la cara públicamente y para alegrarse de que «estoy en la mejor fase de mi vida» tras verse hace apenas cuatro años «al borde del precipicio».

Iván se emociona -«ahora soy un volcán de sentimientos», se define- solo con pensar en lo que ha pasado durante toda su juventud y en las heridas, emocionales, que aún le duelen y no ha conseguido cerrar. «Las he pasado muy putas» para llegar hasta donde está ahora, asegura sin vendas. Y en este momento se siente lejos de aquel «abismo» al que se llegó a asomar, antes de recalar en Aergi, «mi vida».

«Yo también tenía muchas cargas y la lié muy gorda», se explica tras escuchar por primera vez el testimonio de alguno de sus compañeros, que también le emocionan. «No perdí ni me empufé tanto dinero como ellos, aunque jugué hasta lo que no era mío, pero la ruina de la ludopatía no es solo económica, lo peor de esta enfermedad es la ruina emocional». Iván asevera que él era adicto antes de jugar. «He pasado por drogas, por juego...» Y como para la mayoría de personas con adicciones, era su forma de «resolver los problemas, de aliviar cualquier malestar». Cualquier excusa era buena para apostar. Se hundió en el pozo, «tuve hasta pensamientos suicidas», confiesa con lágrimas en los ojos, pero a los 32 años su pareja y la presión familiar le llevó a rehabilitación. «Yo no hubiera venido solo», reconoce. «No podía ver, tenía una barrera». Lleva cuatro años en terapia, pero los dos primeros «no trabajaba por mí, lo hacía por los demás, por hacerles sentir bien». Y recayó. «Fue una hostia de realidad que me hizo ser consciente de que la enfermedad la tengo yo, que tenía que hacer las cosas por mí». Y a partir de ahí, «me reseteé y y empecé a vivir, a tener y cumplir sueños». Así lleva dos años. Con esfuerzo, «sudando la camiseta», asegura. Porque este camino de rehabilitación no es fácil.

Iván vive «con más calma, no me pongo metas a corto plazo, me encuentro bien, he conseguido retomar las riendas de mi vida y me da igual lo que digan los demás», aunque algunos allegados -deja intuir- no entiendan que «esto es una enfermedad». Hace tres meses ha dado el último paso en esa liberación. Ha dejado de fumar.