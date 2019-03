Adegi y Matia 2020 admiten conversaciones con ELA pero niegan que exista un preacuerdo para el convenio de las residencias de mayores Imagen de archivo de una manifestación de trabajadoras de residencais de ancianos. / Unanue Las cuatro patronales del sector han comparecido esta mañana ante la comisión de Políticas Sociales de las Juntas Generales AIENDE S. JIMÉNEZ Viernes, 1 marzo 2019, 11:50

No existe preacuerdo para el convenio de las residencias y centros de día para mayores de Gipuzkoa. Las patronales, -formadas por Adegi, Matia 2020, Garen y Lares-, han zanjado la rumorología en torno a este aspecto en la comisión de Políticas Sociales de las Juntas Generales, que habían reclamado su comparecencia para dar cuenta de la situación de las negociaciones en el sector, inmerso en una huelga desde el pasado día 20 de febrero.

Hace unas semanas que ELA, el sindicato mayoritario que representa al 60% de las trabajadoras, afirmó haber alcanzado un preacuerdo para la firma de un convenio con dos de las patronales, que representan a más de la mitad de las empresas. Un preacuerdo que no salió adelante, según aseguran desde la central nacionalista, por la falta de apoyo de la Diputación de Gipuzkoa, que es la que financia el 85% de las plazas.

Este viernes, Adegi y Matia 2020, las dos patronales que habrían suscrito ese acuerdo, han reconocido la existencia de «conversaciones con ELA», si bien las enmarcan en un proceso «habitual en las negociaciones de convenios sectoriales». Asimismo, afirman que la Diputación conocía la existencia del contenido de las mismas, que tenían como objetivo «conoce las bases para establecer un convenio de eficacia en el sector», tal y como ha señalado Nerea Zamacola, directora de Relaciones Laborales de Adegi. No obstante, afirma que el resultado de esos contactos «no han dejado claro las bases mencionadas y por no tanto no han cristalizado en un acuerdo» que se pueda presentar en la mesa de negociación. El único lugar, insiste la representante de Adegi, «donde se pueden materializar los acuerdos, ya que hay que respetar el derecho a la negociación colectiva».

Por su parte, Cristobal Eizaguirre, portavoz de Matia 2020, ha señalado que para firmar un acuerdo se tienen que dar dos condiciones: «Que se suscriba en la mesa de negociación y que tenga el apoyo de la Diputación de Gipuzkoa». Juan Ramón Apezetexea, representante de Garen, asegura que «tanto nosotros como Lares desconocemos la existencia de ningún preacuerdo» y denunció que las condiciones establecidas por ELA para volver a sentarse en la mesa negociadora «son imposibles, por lo que en ese contexto no podemos negociar», y auguró que el sector «no va a lograr tener un convenio». El presidente de Lares, Mikel Aguirrezabal , afirmo que «la huelga no es plato de buen gusto» y defendió los servicios mínimos establecidos por el Gobierno Vasco, reclamando incluso que estos «deberían ser mayores, del 80%, como ha sucedido en Bizkaia».

Esta misma mañana la mesa negociadora vuelve a reunirse en el Preco, aunque sin la presencia del sindicato mayoritario, por lo que la capacidad de llegar a un posible acuerdo es casi nula. Hoy, se cumplen 10 días consecutivos de huelga en las residencias de mayores del territorio, unos paros que se prolongarán, si nada cambia, hasta el próximo 10 de marzo.