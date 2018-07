Acusan a una familia de Deba de retener a su hija en Argelia para obligarla a que se case Foto de la joven retenida. / ETB La Ertzaintza investiga si los hechos, que han sido desvelados por varios amigos de la chica de 19 años, son ciertos JAVIER PEÑALBA SAN SEBASTIÁN. Domingo, 8 julio 2018, 08:48

La Ertzaintza mantiene abierta una investigación para conocer las circunstancias en las que encuentra una joven de origen argelino y residente en Deba, que, según han denunciado varios de sus amigos, estaría retenida por su familia en el país magrebí para obligarla a contraer matrimonio. La Policía vasca ha transmitido la información de la que dispone a las autoridades españolas, al objeto de que realicen las averiguaciones oportunas con la intención de que, en el caso de que las sospechas se confirmasen, pongan los medios necesarios para que la situación que sufre la joven termine cuanto antes.

Los hechos, según confirmaron fuentes del departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, fueron denunciados el pasado 9 de junio. Un amigo de la joven se personó en la comisaría que la Ertzaintza tiene Eibar, donde dio cuenta de la delicada situación por la que atravesaba la víctima.

De acuerdo siempre a la denuncia interpuesta, la joven habría viajado los días anteriores a Argelia, acompañada de varios familiares, entre los que se encontraría su madre. Un vez en el país, la familia se habría desplazado a un campamento de refugiados, donde al parecer se encontrarían actualmente y que, según la información de que dispone la Policía vasca, se conoce como 'El Aaiun'.

El amigo que alertó de la situación informó asimismo de que la progenitora mantenía retenida a su hija e impedía su regreso a Gipuzkoa. Al parecer, en esta labor estaría contando con la ayuda de un hermano suyo. Todo parece indicar que los familiares estarían tratando de que la joven contrajera matrimonio con un ciudadano argelino. En este sentido, fuentes consultas no han podido precisar si los progenitores tenían convenido desde tiempo atrás con la familia del varón que ambos se casaran, una práctica relativamente habitual en determinadas sociedades.

Nacionalidad española

Lo que parece evidente a tenor de la denuncia cursada es que la chica, que cuenta con 19 años y tiene la nacionalidad española, no desea contraer nupcias y habría pedido ayuda a su entorno de amigos más cercano. Estos al conocer los detalles y saber que se hallaba retenida en contra de su voluntad dieron cuenta del hecho a las autoridades policiales vascas.

La Ertzaintza habría practicado diversas diligencias al objeto, primero de verificar si los hechos relatados por los amigos son veraces. Asimismo, ha puesto en conocimiento de la posible retención ilegal a otros cuerpos policiales, entre ellos a la Policía Nacional para que lleve a cabo las averiguaciones oportunas, en el marco de la cooperación internacional que tiene con las autoridades argelinas. En este sentido, se desconocía si las pesquisas habían dado alguno resultado.

Varios amigos de la joven volvieron ayer a denunciar la situación en la que se encuentra la chica. En este ocasión lo hicieron ante las cámaras de ETB, en Eibar, donde reiteraron que la familia impedía el regreso de su amiga a Gipuzkoa y pretendía que se casara con una persona con la que ella no deseaba desposarse. Varios de sus allegados mostraron fotografías de la chica, con un mensa de petición de libertad.

Fuentes consultadas indicaron la joven supuestamente retenida se llama Ljadra reside en Deba.

Por otro lado, en Donostia se investiga la desaparición de una mujer de la que no se tienen noticias desde el pasado 18 de junio. Se llama Amie Manne y fue vista por última vez en Tolosa. Se trata de una mujer en exclusión social. Su desaparición ha sido comunicada a todas la policías. No obstante, fuentes consultadas no descartan que se trate de una desaparición voluntaria.