Las acusaciones valoran que la sentencia es «contundente» y la defensa la recurrirá

Tras conocer la condena de 26 años de prisión impuesta por el tribunal de la Sección Primera de la Audiencia de Gipuzkoa para el ... masajista del barrio donostiarra de Altza acusado de agresión sexual a tres menores de edad, los abogados de las víctimas han considerado este miércoles que se trata de un fallo «muy bien motivado» con unas penas «bastante altas» aunque inicialmente solicitaban 45 años. Asimismo, consideran «ajustada» la responsabilidad civil de 40.000 euros, pese a que de entrada reclamaban 160.000 euros.

Sobre la puesta inmediata en prisión provisional, los tres abogados y también el fiscal han coincidido en que la medida del tribunal es «lógica» al considerar que el riesgo de que el procesado pudiera fugarse de la justicia es «elevado» y «contundente». «Humanamente es tentador la huida», ha enfatizado una letrada.

A la salida de la Audiencia de Gipuzkoa, Mari Paz Sa Casado, que representa a una de las víctimas, ha valorado que la sentencia «está motivada por todos los hechos que han sucedido», que suponen «un tema de agresión sexual a menores de 16 años y además con el 'child grooming' (ciberacoso sexual a menores) en redes sociales».

En la misma línea se ha mostrado Marian Salamero, que ha considerado que la sentencia «está muy bien argumentada y muy bien justificada». Entiende que «los hechos han quedado muy bien acreditados», por lo que «por muchos recursos que pueda haber, entendemos que no va a haber muchas modificaciones. Eso sin vaticinar el futuro, pero la verdad es que es una sentencia muy contundente. No ha dejado nada al azar». Por su parte, Iñigo Iruin no ha podido comparecer ante los medios porque debía acudir a otro juicio en el Palacio de Justicia de San Sebastián.

Menores y móviles

Sa Casado, que representaba a una menor que tenía 13 años en el momento de los hechos, ha afirmado que a la joven, que ya ha cumplido los 18, «no le interesaba el tema económico, lo que le interesaba es la imposición a penas porque ella entiende que aquello no tenía que haber sucedido y para evitar que suceda a otras menores».

En este sentido, ha mostrado su deseo de que, «con todo lo que oímos en medios de comunicación y está sucediendo habitualmente, ojalá la sentencia sea un toque de atención al resto de personas para que deje de haber un abuso a menores». Sin embargo, acto seguido ha añadido que «pese a muchas sentencias condenatorias, hay hechos que están siguiendo sucediendo» y, por ello, ha instado «a hacer algo más a la ciudadanía y al Estado» «para evitar, sobre todo teniendo redes sociales a mano de todos los menores de 16 años de una forma habitual, que absolutos depredadores sexuales estén en contacto con estos menores para obtener un beneficio sexual».

La defensa, contrariada

El abogado de la defensa, Juan E. Álvarez Fanjul, ha mostrado su disconformidad tanto con el fallo del tribunal como con el auto de entrada inmediata en prisión de manera provisional, y ya ha avanzado que va solicitar al tribunal una aclaración de su resolución y que posteriormente interpondrá recurso ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

A su entender, si su defendido «no se ha ido cuando le pedían 45 años de cárcel y 160.000 euros de responsabilidad civil, menos lo va a hacer ahora con una condena menor». Además, ha apelado al «arraigo» del procesado en Gipuzkoa y a sus responsabilidades como padre «de dos hijos menores de edad».