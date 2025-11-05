Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las acusaciones particulares dialogan antes de conocer el fallo del tribunal en la Audiencia. Arizmendi

Las acusaciones valoran que la sentencia es «contundente» y la defensa la recurrirá

Aunque pedían 45 años de prisión, los abogados de las víctimas subrayan que 26 años son «una pena elevada»

Oskar Ortiz de Guinea

San Sebastián

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 13:57

Comenta

Tras conocer la condena de 26 años de prisión impuesta por el tribunal de la Sección Primera de la Audiencia de Gipuzkoa para el ... masajista del barrio donostiarra de Altza acusado de agresión sexual a tres menores de edad, los abogados de las víctimas han considerado este miércoles que se trata de un fallo «muy bien motivado» con unas penas «bastante altas» aunque inicialmente solicitaban 45 años. Asimismo, consideran «ajustada» la responsabilidad civil de 40.000 euros, pese a que de entrada reclamaban 160.000 euros.

