«El acto de entender nos motiva y nos cautiva»

El Teatro Victoria Eugenia se llenó este jueves con más de 800 personas para celebrar el 25º aniversario del Donostia International Physics Center (DIPC), en ... un acto que aunó revisión histórica de sus logros con una mirada de futuro. Desde la entrada, donde las colas anticipaban un gran acontecimiento, hasta el interior del auditorio, donde se mezclaban idiomas de todas partes del mundo, la celebración dejó claro que Donostia se ha consolidado como «ciudad de ciencia», tal como soñaba Pedro Miguel Etxenike cuando ideó y fundó el DIPC.

Entre los asistentes se encontraban el lehendakari Imanol Pradales, la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria, la diputada general Eider Mendoza; Mikel Jauregi, consejero de Industria; Juan Ignacio Pérez Iglesias, consejero de Ciencia, Universidades e Innovación; José Ignacio Asensio, primer teniente de diputada general, el presidente de Juntas, Xabier Ezeizabarrena; el exdiputado general Markel Olano, el exalcalde Eneko Goia, concejales donostiarras, miembros del patronato del DIPC y numerosas figuras de la comunidad investigadora internacional. La gala fue conducida por Nora González, directora de Comunicación del DIPC e Iñaki Leturia, presentador de Teknopolis.

El evento sirvió para reflexionar sobre la trayectoria del centro, revisitando sus ideas fundacionales y proyectando los desafíos de futuro en un momento clave: la inminente inauguración del nuevo edificio de 6.800 metros cuadrados que permitirá al DIPC crecer en líneas experimentales y reforzar su actividad internacional..

En su intervención de apertura, el lehendakari Imanol Pradales reivindicó la relevancia estratégica del centro, al asegurar que «DIPC ha sido determinante para situar a Euskadi en el mapa de la ciencia mundial. Es un referente de excelencia en el mundo. Es un proyecto de país y una fuente de orgullo para nuestro pueblo».

Recordó también el impulso inicial de los gobiernos de Garaikoetxea e Ibarretxe y subrayó que cuando Pedro Miguel Etxenike propuso fundar el DIPC, las instituciones vascas no dudaron en apoyarlo». El tiempo —dijo— «ha demostrado que mereció la pena». Definió el DIPC como «nuestro 'opus magnum' de la excelencia científica» y llamó a evitar el triunfalismo y redoblar la apuesta por una sociedad científicamente informada frente a populismos y desinformación.

El director del centro, Ricardo Díez Muiño, profundizó en esa idea colectiva al afirmar que el éxito del DIPC es «un logro compartido» fruto de la colaboración generosa entre instituciones, empresas del patronato e investigadores. Recordó que por el centro han pasado 4.824 investigadores de 74 nacionalidades, que el 80% de los trabajos se realizan en colaboración internacional y que la institución acumula más de 7.000 artículos científicos y 290.000 citas.

Díez Muiño resaltó también los rasgos que hacen singular al DIPC: su ubicación en Donostia —que contribuye al sueño de Etxenike de convertirla en una ciudad de ciencia—, su estructura público-privada, poco habitual en el panorama estatal, y unos principios fundacionales que siguen guiando el proyecto tras 25 años: austeridad, agilidad, foco en las personas y una plena libertad investigadora que permite a los científicos desarrollar su creatividad sin trabas.

Música y emoción

Tras un vídeo que mostraba el estado del nuevo edificio que el DIPC inaugurará en la primavera de 2026, llegó uno de los momentos más emotivos: Eñaut Elorrieta, acompañado al piano por Inar Sastre, interpretó Izarren Hautsa, de Mikel Laboa, en un guiño cultural que unió ciencia y raíces vascas.

La directora de Proyectos Estratégicos, Aran García-Lekue, explicó las áreas de investigación del centro —nanociencia, nanoneurología, física cuántica, estudios sobre el origen de la vida— y defendió la multidisciplinariedad como motor de innovación. «Los investigadores tienen libertad para colaborar en cualquier proyecto, rompiendo fronteras disciplinares». Subrayó además el papel del DIPC en la formación de la cantera científica del futuro, apoyándose en jóvenes investigadoras e investigadores. Aseguró además que «el acto de entender nos motiva y nos cautiva».

Por su parte, Nora González, responsable de Divulgación y Comunicación, recordó que la misión del DIPC no termina en los laboratorios: la difusión social del conocimiento es una responsabilidad esencial. Recalcó la importancia de la transparencia de las cuentas y defendió que una sociedad científicamente informada es menos susceptible a la manipulación.

Otro momento destacado fue la aparición sorpresa de la bertsolari Maialen Lujanbio, que dedicó unos bertsos a Etxenike en un homenaje cálido y muy aplaudido.

Etxenike: «La ciencia requiere libertad, honradez y tolerancia»

La intervención final de Pedro Miguel Etxenike, fundador y presidente del DIPC, cerró la gala asegurando que afrontan los próximos 25 años «sin autocomplacencia», bromeando con que quizá él siga al frente «con ayuda de Osakidetza», entre risas del público. Etxenike defendió que el DIPC se sustenta en la confianza, la colaboración y la ayuda mutua, y que la institución debe ofrecer espacios para arriesgar, porque la ciencia nace de la creatividad y esta no florece donde se castiga el error. «La ciencia requiere libertad, honradez y tolerancia», afirmó.

Rechazó además la idea de que los centros de excelencia puedan trasladarse. «Oxford no se exporta. El DIPC no se exporta», dijo, reivindicando el anclaje geográfico de la excelencia científica y la capacidad de Donostia para atraer y retener talento.

Mirando al futuro, recordó que «una buena política científica requiere largo plazo, continuidad» y que el DIPC es fruto de esa estrategia mantenida por todos los gobiernos. El nuevo edificio, señaló, será decisivo para continuar en la vanguardia mundial.