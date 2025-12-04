Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada
Foto institucional antres del acto en el Victoria Eugenia, con Imanol Pradales y Pedro Miguel Etxenike en el centro.
El DIPC celebra sus 25 años

«El acto de entender nos motiva y nos cautiva»

El lehendakari Pradales reivindica en un Victoria Eugenia lleno la apuesta histórica de Euskadi por la ciencia y Etxenike llama a afrontar los próximos 25 años sin autocomplacencia

Ion M. Taus

Ion M. Taus

San Sebastián

Jueves, 4 de diciembre 2025, 21:23

Comenta

El Teatro Victoria Eugenia se llenó este jueves con más de 800 personas para celebrar el 25º aniversario del Donostia International Physics Center (DIPC), en ... un acto que aunó revisión histórica de sus logros con una mirada de futuro. Desde la entrada, donde las colas anticipaban un gran acontecimiento, hasta el interior del auditorio, donde se mezclaban idiomas de todas partes del mundo, la celebración dejó claro que Donostia se ha consolidado como «ciudad de ciencia», tal como soñaba Pedro Miguel Etxenike cuando ideó y fundó el DIPC.

