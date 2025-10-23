Cortada la N-I en Villabona, sentido Lasarte, tras hacer un camión la tijera Se están registrando retenciones que superan ya los cuatro kilómetros en la zona

DV Jueves, 23 de octubre 2025, 06:28 | Actualizado 07:12h. Comenta Compartir

La N-I se encuentra totalmente cortada en Villabona, sentido Lasarte, tras hacer un camión la tijera. Se están registrando retenciones que superan ya los cuatro kilómetros en la zona.

El Departamento de Seguridad pide precaución a los conductores por el peligro de caída de árboles en la red viaria, sobre todo en las carreteras secundarias.

Fuentes del Parque de Bomberos de Gipuzkoa han señalado que durante la madrugada no han tenido que realizar ninguna salida de emergencia como consecuencia del temporal de viento y lluvia derivado de la borrasca 'Benjamín'.

En actualización Los periodistas de El Diario Vasco están trabajando para ampliar y completar esta información. Puedes seguir la última hora a través de la portada de la web , la sección de última hora o activar las notificaciones para tu dispositivo móvil. Recuerda que puedes suscribirte para tener acceso a todas las informaciones completas, herramientas personalizadas y ofertas del club del suscriptor.