Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Cortada la N-I en Villabona, sentido Lasarte, tras hacer un camión la tijera

Cortada la N-I en Villabona, sentido Lasarte, tras hacer un camión la tijera

Se están registrando retenciones que superan ya los cuatro kilómetros en la zona

DV

Jueves, 23 de octubre 2025, 06:28

Comenta

La N-I se encuentra totalmente cortada en Villabona, sentido Lasarte, tras hacer un camión la tijera. Se están registrando retenciones que superan ya los cuatro kilómetros en la zona.

El Departamento de Seguridad pide precaución a los conductores por el peligro de caída de árboles en la red viaria, sobre todo en las carreteras secundarias.

Fuentes del Parque de Bomberos de Gipuzkoa han señalado que durante la madrugada no han tenido que realizar ninguna salida de emergencia como consecuencia del temporal de viento y lluvia derivado de la borrasca 'Benjamín'.

En actualización

Los periodistas de El Diario Vasco están trabajando para ampliar y completar esta información. Puedes seguir la última hora a través de la portada de la web , la sección de última hora o activar las notificaciones para tu dispositivo móvil.

Recuerda que puedes suscribirte para tener acceso a todas las informaciones completas, herramientas personalizadas y ofertas del club del suscriptor.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Consejo de Patrimonio Vasco da luz verde al proyecto de hotel en Torre Satrústegui en Donostia
  2. 2 La Ertzaintza cambia su política informativa y ahora revela el origen de sus detenidos
  3. 3

    Gipuzkoa registra 47 fraudes por el mal uso de las VPO en el primer semestre del año
  4. 4 Compara tu renta con la de tus vecinos: los ingresos en Gipuzkoa calle a calle
  5. 5 Ana y David, los pastores que recorren los montes con su rebaño mientras crían a su hija de dos años
  6. 6 Detienen a un vasco cuando intentaba llevarse sin pagar 102 botellas de whisky de un supermercado
  7. 7

    Un incendio devora un caserío en Zumaia
  8. 8

    Zupiria: «Nos hemos negado a dar la nacionalidad pero no podemos oponernos a la petición de Vox de informar del origen de los detenidos»
  9. 9 Torre Satrústegui: Así será el hotel de lujo con una de las mejores vistas sobre San Sebastián
  10. 10 Retiran una pensión vitalicia de 2.987 euros a un albañil porque puede trabajar en otros oficios «exentos de tales esfuerzos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Cortada la N-I en Villabona, sentido Lasarte, tras hacer un camión la tijera