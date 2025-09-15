Un camión pierde la casa prefabricada que llevaba de carga antes de hacer la tijera en la AP-8 en Usurbil La GI-11 también ha registrado problemas de circulación en Donostia, ya que dos personas han tenido que ser trasladadas al hospital en sendas colisiones en sentido Lasarte-Oria

Dos colisiones en la GI-11 en Donostia están provocando diversos problemas de circulación en San Sebastián. Los accidentes, que han tenido lugar pasadas las 19.30 horas, se han saldado con dos personas heridas. Los siniestros han obligado a cortar la calzada en ambos sentidos, aunque pasadas las 20.30 horas la circulación en sentido Donostia ya había recuperado la normalidad.

El primer incidente en la GI-11 ha ocurrido a las 19.30 horas a la altura del punto kilométrico 2 en Donostia, después de que un camión haya hecho la tijera cuando circulaba en sentido Lasarte-Oria. Tras el accidente, un segundo camión ha colisionado con el primer vehículo pesado, lo que ha obligado a cortar la vía en ambos sentidos. Ello ha provocado diversas retenciones en la zona, aunque pasadas las 20.30 el tráfico ya era fluido en sentido San Sebastián. Tras el choque, uno de los conductores de los camiones ha resultado herido, de ahí que ha tenido que ser trasladado al Hospital Donostia.

Minutos después del primer choque otros dos vehículos que se encontraban en la misma vía, a la cola de las retenciones, han colisionado entre sí. En la colisión, uno de ellos ha resultado herido y también ha sido trasladado al hospital.

Tal y como avanzan desde fuentes de la Ertzaintza, pasadas las 20.45 horas la situación no se ha restablecido aún completamente, ya que una grúa se encuentra en el lugar retirando los camiones de la calzada. Se recomienda extremar la precaución en la zona hasta que la calzada quede completamente operativa.

Una casa prefabricada en mitad de la calzada

Por otro lado, el accidente de otro camión pasadas las 17.30 horas también ha generado problemas de tráfico en Usurbil. El vehículo pesado ha hecho la tijera a la altura del punto kilométrico 28 en sentido Irun después de perder la carga que trasladaba. Lo más llamativo es que el vehículo portaba una casa prefabricada que ha quedado desprendida sobre la calzada y que ha obstaculizado la circulación completamente.

El incidente ha provocado retenciones de hasta dos kilómetros en la zona, aunque la situación comienza a recuperar la normalidad poco a poco.