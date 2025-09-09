Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Un accidente provoca cuatro kilómetros de retenciones en la AP-8 en Deba, sentido Cantabria

Una cabeza tractora de un camión ha colisionado con un turismo

DV

Martes, 9 de septiembre 2025, 10:25

Un accidente, que ha tenido lugar sobre las nueve de la mañana entre una cabeza tractora de un camión y un turismo, ha obligado a cortar un carril en la AP-8, en Deba, sentido Cantabria. Como consecuencia del suceso se están registrando retenciones de cuatro kilómetros y desde el Departamento de Seguridad piden precaución.

Hasta el lugar se han desplazado los servicios de emergencia y una dotación de bomberos. Por el momento se desconoce si hay heridos.

