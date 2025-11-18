Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El psicólogo donostiarra Kike Esnaola. Iñigo Royo

«Un abuso sexual en la infancia no se olvida pero el daño se puede reparar»

El psicólogo clínico Kike Esnaola asegura que el apoyo de la familia es básico en la reparación, pero también complejo ya que el abusador a menudo es del entorno

O. O. G.

San Sebastián

Martes, 18 de noviembre 2025, 00:00

Comenta

La experiencia clínica recoge que una de cada cinco personas ha sufrido abusos sexuales durante la infancia, pero «seguro que son más porque esos estudios ... se basan en autoinformes, es decir, personas que revelan la información. Y sabemos que esta problemática se tiende a ocultar», asegura Kike Esnaola, el psicólogo que durante cuatro años ha tratado a Olatz Telleria en su proceso de recuperación. A su juicio, «un abuso sexual en la infancia, o sus consecuencias, nunca se olvidan, aunque el daño se puede reparar».

