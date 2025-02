Entre la absolución y 20 años de cárcel por maltrato y agresión sexual a su pareja

Oskar Ortiz de Guinea San Sebastián Martes, 25 de febrero 2025, 13:43 Comenta Compartir

Entre una condena de 20 años de prisión y la absolución. En este espectro deberá enmarcar la Audiencia Provincial de Gipuzkoa su sentencia para el vecino de Donostia acusado de agresión sexual, diversos grado de maltrato y amenazas hacia quien durante casi diez años fue su pareja sentimental y madre de sus dos hijos en común. En la segunda y última jornada del juicio celebrado en la Sección Tercera, tanto la Fiscalía de Gipuzkoa como el abogado defensor han mantenido esta mañana las conclusiones previas con las afrontaron la vista oral. Previamente ha declarado el acusado, que o bien ha negado varios de los hechos que se le imputan o ha asegurado que no los recordaba. El tribunal, eso sí, ha decretado su puesta en libertad provisional, dado que lleva casi dos meses en prisión, desde que una patrulla le dio el alto en un control rutinario y comprobó que sobre él pesaba una requisitoria judicial porque no se estaba presentando periódicamente en el juzgado como era su obligación hasta la celebración del juicio. La Fiscalía ha valorado su arraigo en Gipuzkoa y ha retirado la orden de expulsión sustitutoria de parte de la pena de prisión.

Durante su testimonio, el varón ha negado las acusaciones. Ha dicho que era «totalmente falso» que un día forzara sexualmente a la que fue su pareja entre 2010 y 2019; sería «mentira» que le lanzara un lata de cerveza; y «falso» que una noche pusiera un cuchillo de cocina en el cuello de su expareja cuando estaba durmiendo, porque «nunca haría daño a una persona de esa manera. Sobre los dos ojos morados que presentaba la mujer, ha dicho que ella tiene «la piel delicada» y «con un enojo se le pone la cara de tomate, rosada», así que bien pudo ser de algún forcejeo entre ambos. Sí ha admitido los insultos, pero eran «mutuos» dentro de las «discusiones puntuales» que mantendrían en «una relación normal» de pareja. Pero «cuando ella tomaba mucho alcohol, cuidado...».

Sobre el episodio tras el que el hijo mayor de la mujer –fruto de otra relación– llamó a la Guardia Municipal de San Sebastián motivando este proceso judicial, ha querido dar contexto. Así, ha asegurado que la mujer llevaba varias semanas llegando de madrugada a casa tras haber estado «de farra», y él se lo reprochaba porque «había que llevar al colegio» a los dos niños pequeños, y él se iba pronto a trabajar.

El día de autos, durante la Semana Grande de 2019, la mujer llegó a casa «en estado de ebriedad» sobre las 7.30 u 8.00 de la mañana. Según su relato, él le reprochó «qué horas son estas de llegar», pero lo que provocó la discusión fue un mensaje que ella recibió y a él le disgustó. Según él, durante la discusión se cayó de la mesilla un vaso de cristal y, al romperse, él trató de que ella no lo pisara y «se autolesionara», y al tratar de llevarla a la cama «quizá» le hizo algo de daño «con las uñas», pero «no recuerdo haberle golpeado».

Conclusiones finales

En el turno de conclusiones finales, la fiscal ha mantenido su acusación. Ha reconocido que la denunciante no se expresó «con detalle» durante su declaración del lunes, cuando exhibió «una actitud de querer pasar página», ya que se mostró escueta y hasta dos veces respondió que no recordaba la presunta violación. Pero ante la «insistencia» de la fiscal en sus preguntas, la mujer «no tuvo más remedio que recordarlo», y aseguró que un día que ella no quería mantener relaciones sexuales, su pareja le «quitó los leggins», aunque «entonces» no lo vio como una agresión sexual.

Sobre las marcas que la denunciante presentaba en el rostro y el pecho, la fiscal ha asegurado que el testimonio del forense «corrobora» la tesis de la agresión; y que el testimonio del hijo mayor confirmaría que el varón le lanzó una lata de cerveza a la mujer.

Por su parte, la defensa ha ceñido la denuncia en el marco de «una relación tóxica» e «insana», en la que cuando ambos bebían alcohol «la cosa se les iba de las manos» a los dos. Ha asegurado que los insultos eran «mutuos», que cuando la mujer bebía «se ponía agresiva», como aseguró la víspera un amigo de la pareja, por lo que en ese caso «es normal que haya una reacción» por parte del varón. Sin embargo, ha negado las agresiones físicas –«el hijo nunca vio que agrediera a su madre»–.

Sobre la supuesta agresión sexual, a su juicio lo relatado «no reúne los requisitos mínimos que exige el Tribunal Supremo» para que la declaración de la víctima sea «una prueba de cargo suficiente para enervar la presunción de inocencia». Además, en su opinión, el hecho de que la pareja mantuviera relaciones sexuales en un bis a bis durante los meses en los que él permaneció en prisión provisional tras la denuncia, «no es compatible» con la agresión sexual relatada. «No tiene sentido», ha subrayado, para rematar que «carece de cualquier corroboración objetiva». También ha rechazado un maltrato habitual al no apreciar el «estado de agresión permanente» que recoge el artículo 173.2 del Código Penal. Sobre el delito de amenazas, ha aludido a la declaración de la actual pareja del procesado, que aseguró que la hija pequeña le habría confesado que su madre le había dicho «lo que tenía que decir». Y sobre las posibles vejaciones, ha apuntado que en cualquier caso «han prescrito».