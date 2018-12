Abenduaren 26tik urtarrilaren 4ra egingo dira Zinegabonak Zinegabonak ekimenaren aurkezpeneko irudia Gipuzkoara ostegunez helduko da ekimena, abenduaren 27an, Errenteriako Niessen aretora, 'stop motion' tailerrarekin Jueves, 20 diciembre 2018, 20:08

Indarberrituta dator Zinegabonak zikloa, eta inoiz baino areto gehiagora helduko dira haurrentzako euskarazko filmak Gabonetan. Guztira, 11 film ikusteko aukera izango da. Zinegabonak zikloa asteazkenean, abenduak 26, hasiko da Multibox-EITB aretoan, 'stop motion' teknika oinarri izango duen tailerrarekin. Gipuzkoara ostegunez helduko da ekimena, abenduaren 27an, Errenteriako Niessen aretora, 'stop motion' tailer berarekin.

Parte hartu ahal izateko, ezinbestekoa izango da 7 urte baino gutxiagokoak heldu batekin joatea. Tailerra garatzeko beharrezko materiala Zineuskadik eskainiko die parte-hartzaileei zinema-aretoan bertan. Tailerren prezioa filmetako berbera izango da: saio bakoitzeko euro bat.

Zikloaren aurkezpenean izan dira, EiTBrekin eta EZAE Euskadiko Zine Aretoen Elkartearekin batera, Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika arloetako ordezkariak. Azaldu dutenez, Errenteriako Niessen-era eta Donostiako Príncipe-ra ailegatuko dira filmak, eta baita Bilboko Multibox aretora, Amorebietako zinema-aretora, Iruñeko Golem Baiona aretoetara eta Urruñako (Lapurdi) Itsas-Mendi zinema-aretora.

Gipuzkoako saio guztiak 11:30ean egingo dira. Donostian, hilaren 28, 29 eta 30ean, 'stop motion tailerra', 'Maya Erlea: Ezti-jokoak' eta 'Igelen Erresuma' izango dira ikusgai.

Errenteriako hitzorduak, bestalde, hilaren 27, 29 eta 30ean izango dira. 'Stop motion' tailerra, eta 'Harpetarra' eta 'Leo Da Vinci: Mona Lisa Misioa' filmak ikusyeko aukera izango da.

Gainerako programazioa ere familiarentzako filmek osatuko dute. Hala, ikusgai izango dira 'Maya Erlea: ezti-jokoak' (Australia, 83'), 'Harpetarra' (Erresuma Batua, 90'), 'Albert' (Danimarka, 80'), 'Richard Zikoina' (Alemania, 80'), 'Sagu eta Pagu' (Turkia, 88'), 'Igelen Erresuma' (Txina, 86'), 'Leo Da Vinci: Mona Lisa Misioa' (Italia, 120'), 'Axel heroi txikia' (Txina, 80'), 'Iparraldeko Norman' (AEB, 66') eta 'Olentzero eta Amilaren sekretua' (Euskadi, 70').

Programa zabala

Programa hartzen ari den zabalkundearen garrantzia nabarmendu du aurkezpenean Joxean Muñoz Kultura sailburuordeak. «Familiek erakutsi dute haurrei zuzendutako euskarazko zinemaz gozatu nahi dutela, eta horri esker zabalkunde nabarmena izaten ari da Zinema Euskaraz programa. Batetik, Zinema Euskarazeko estreinaldiak gure hiriburuetako zinema-areto komertzialetara iristen ari dira, non bere publikoaren ehuneko handi bat biltzen den. Horrez gain, azken urteotan, beste hainbat herrietako areto komertzialetara ere hedatu da programa. Hirugarrenik, ikusten ari gara zabaltzen hasia dela areto komertzialik ez duten gero eta leku gehiagotara, Zineuskadiri eskatu egiten baitiote pelikulak auditorioetan eta kultur etxeetan proiektatzeko aukera izatea», esan du.

Zinema Euskaraz programa berrogeita hamar bat areto komertzialetara iristen da Euskadin eta Nafarroan, eta areto komertzialik ez duten dozena bat herritara ere bai. Bereziki, hitz egin dute Euskal Kultur Erakundearekin lortutako akordioaren garrantziaz, aukera ematen ari baita Zinema Euskaraz programako pelikulak Iparraldeko ikastegietara iristeko.

Aurten, Iparraldeko 55 ikastetxetako 2.642 haurrek disfrutatu ahal izan dute haurren zinemarekin euskaraz. Aurreikusten dute 2019an 64 ikastetxetako 4.537 haurrengana helduko direla. Badituzte estreinaldi batzuk zehaztuta: 'Asterix, edabe magikoaren sekretua'; 'Lego Filma 2'; 'Dragoi Bola Boly'; 'Pokemon: Detective Pikachu'; 'Up and Away'; eta 'Ernets & Celestine neguko ipuinak'.