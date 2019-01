Abatido el segundo perro que atacaba a los rebaños de ovejas en Debagoiena 'Kira' se lanzó el pasado 25 de diciembre contra el rebaño de un vecino de Eskoriatza en la sierra de Elgea, mató a varios ejemplares e hirió a otros JOXEBI RAMOS ESKORIATZA. Martes, 8 enero 2019, 06:58

Casi tres meses después de que comenzaran los ataques de dos perros a rebaños de ovejas en la comarca de Debagoiena, el pasado día 29 de diciembre fue abatido el segundo ejemplar, la hembra de pastor alemán 'Kira', en la zona de Elgea. Un guarda forestal ya encontró el pasado 16 de noviembre muerto al otro perro, el mestizo de pastor vasco con border collie 'Kaxka'.

Este perro hallado muerto a finales de año atacó el 25 de diciembre en la zona de Aumategi, en la sierra de Elgea, que hace frontera entre Gipuzkoa y Araba, a un rebaño de ovejas perteneciente al vecino de la anteiglesia de Mázmela en Eskoriatza, Javier Villar. Como señalaba Villar, «un pastor de Larrea me avisó de que habían visto cómo 'Kira' atacaba al rebaño, la reconocieron. Desaparecidas, las damos por muertas, hay seis ovejas, y heridas tengo a ocho. Dos de ellas ya se me han muerto en casa, y las otras han perdido el cordero, han abortado». El pastor afirmaba que hasta el día 25 que atacaron su rebaño, «los perros no habían atacado en la zona, lo habían hecho más en el entorno de Kurtzebarri, en Aretxabaleta. No está muy lejos, pero aquí no habían atacado en la zona de los aerogeneradores de Elgea. El día 26 cogí a todas las ovejas y las bajé al caserío». 'Kira' ya había atacado a otro rebaño alavés del que desaparecieron cuatro ovejas.

Villar no tiene seguro para sus ovejas y espera que ahora alguien se haga cargo del gasto por su muerte. «No sé si se hará cargo el dueño de los perros, si tendrá seguro para pagar los daños o no. Entiendo que él debería pagarlo», señala.