Abandonan cinco gatos en la puerta de la Protectora de Gipuzkoa: «Estamos cansados de ver como se repite esta historia» La Protectora de Gipuzkoa ha difundido un vídeo en el que se puede ver a un hombre encapuchado abandonando a los cinco animales

Lunes, 27 de octubre 2025, 12:43

«El miércoles pasado, sobre las 18.30 horas, un individuo dejó tranquilamente en un transportín a cinco gatos de entre 6 y 8 meses en la entrada del refugio. Sin aviso, sin explicación», denuncian a través de un vídeo en redes sociales desde la Protectora de Gipuzkoa.

Un vídeo captado por las cámaras de seguridad ubicadas en la entrada de la protectora ubicada en Usurbil y en el que puede verse a un individuo encapuchado abandonando a los cinco felinos. «Nos duele profundamente ver cómo se siguen abandonando animales como si fueran objetos», escriben junto al vídeo con las duras imágenes.

«La esterilización no es una opción, es una responsabilidad. Cada vez que se ignora, se generan más vidas condenadas a la incertidumbre», continúan en la publicación con más de 23 mil visualizaciones y con decenas de comentarios de indignación.

Una historia que se repite en la Protectora de Gipuzkoa

«Una vez más, nos enfrentamos a una situación de abandono. Estamos cansados de ver cómo se repite esta historia: animales dejados sin ningún tipo de responsabilidad ni remordimiento. Seguiremos insistiendo, una y otra vez, en la esterilización de gatos, machos y hembras», escriben sobre una práctica que califican como «imprescindible» y que, según recalcan «ignorarla solo perpetúa el sufrimiento y el abandono».

«Lamentablemente no podemos denunciar a este individuo porque no se le puede identificar en las imágenes, pero hemos subido el vídeo en redes para denunciar esta acción tan horrenda públicamente», explica Cristina Mintegui, encargada de la protectora.