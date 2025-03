Un 8M más festivo que nunca

Teresa Flaño Domingo, 8 de marzo 2020, 07:44 | Actualizado 11:30h. Comenta Compartir

Después de dos años de grandes movilizaciones, con huelgas feministas ampliamente seguidas en todo el Estado, este año el 8M adquiere un tono más festivo, ... lo que no significa que no tenga carácter reivindicativo por una igualdad de género real, que no formal. Las plataformas que en 2018 y 2019 impulsaron los paros han decidido en esta ocasión, al ser hoy domingo, no convocarlos a nivel estatal, pero sí quieren llenar, una vez más, las calles para «decir bien alto que este modelo de sociedad es invivible para la mayoría de personas, pero sobre todo para las mujeres y disidentes de género». Porque también se trata de posicionarse desde el feminismo para luchar contra la crisis climática, las desigualdades, la exclusión, la brecha de género y la brecha entre la población rica y la pobre. Por eso hablan de radical, porque va a la raíz de los problemas de la sociedad.

Las plataformas feministas consideran que la respuesta se encuentra en la sostenibilidad de la vida humana, de tal manera que se produzca una reorganización social que incluya una nueva organización de los tiempos y del trabajo tanto remunerado como de los cuidados (no remunerado), dando a estos últimos el valor que le corresponde. «Es fundamental un cambio en la vida cotidiana, en la estructura del consumo y de la producción y por supuesto un cambio de valores. Es preciso el cuidado de la naturaleza para llegar a un estado realmente sostenible, porque la sostenibilidad de la vida va más allá de la vida humana», señalan. En este 8M dominical se llama a hacer huelga solo en algunas comunidades como Cataluña, Aragón y Andalucía, mientras que en otras, como es el caso del País Vasco, Madrid y Valencia, se ha optado por no hacerlo y cambiar de estrategia. Ante esta disparidad de criterios, la plataforma Comisión 8M, integrada por asambleas feministas de toda España, no ha lanzando un llamamiento conjunto este año. Se busca de esta manera descentralizar la organización de los programas. En esta ocasión en Gipuzkoa se ha hecho hincapié en la necesidad de mantener la denuncia y la reivindicación de otro modelo social y productivo y en ese empeño transformador los colectivos feministas apuestan por la necesidad de autoorganización de las mujeres. En las movilizaciones convocadas para hoy hay mucho de eso y en casi todos los municipios habrá, además de las habituales concentraciones y manifestaciones, comidas autogestionadas -'Tú lo cocinas, tú lo comes'- en espacios céntricos. Himno feminista Tampoco faltará la representación de la canción convertida en un himno feminista 'El violador eres tú', que nació en Chile y se ha extendido por todo el mundo. Fue creada por el colectivo Lastesis, formado por cuatro mujeres -Dafne Valdés, Paula Cometa, Sibila Sotomayor y Lea Cáceres, originarias de Valparaíso-, que tratan de transmitir teoría feminista a través del lenguaje audiovisual. La letra, que se interpreta con una coreografía con los ojos cerrados o vendados y que cuenta con numerosos tutoriales en Youtube, es el resultado de un estudio que realizaron sobre la violación en su país y acusa directamente a policías, jueces y Estado. El estribillo «y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía» se ha convertido en un grito reivindicativo para muchas mujeres y seguro que hoy se escuchará en ciudades de todo el mundo. En San Sebastián, por ejemplo, está previsto que se represente a las 11.00 horas en Alderdi Eder. Los datos 28 Son las junteras que representan a la ciudadanía en la Diputación Foral, frente a 22 varones

1h 34m Es el tiempo extra dedicado a tareas del hogar por las mujeres en comparación con los hombres.

8,09% Es el porcentaje de mujeres en paro en Gipuzkoa (13.110 personas) frente al 7,01% de hombres.

88% de las excedencias por cuidado de hijo o familiar en Euskadi las cogen las mujeres, según datos de la Seguridad Social.

0.445 euros 1 fue en 2017 la brecha en la renta personal media entre hombres y mujeres en el País Vasco.

39,1% Hay un total de 117.526 mujeres propietarias de inmuebles en el territorio, frente a los 183.273 varones guipuzcoanos propietarios, el 60,9%

51,2% 365.351 personas son el censo femenino de Gipuzkoa. Los varones representan el 48,8% del territorio. Las instituciones dejan el protagonismo en manos de las plataformas y asociaciones y, aunque realizan campañas alrededor de la fecha del 8M, optan por sumarse o animar a la participación a los actos organizados por los colectivos feministas. Esa política de pequeñas acciones locales conectadas para crear una perspectiva global es también la estrategia marcada por la ONU, que ha elegido como lema del Día Internacional de la Mujer de este año 'Soy de la Generación Igualdad: Por los derechos de las mujeres'. Desde Naciones Unidas se considera que «las pequeñas acciones pueden generar grandes repercusiones y hacer realidad esta visión». Entre sus propuestas figuran medidas como compartir el cuidado, denunciar los casos de sexismo y acoso, desde los piropos hasta las bromas sexuales inapropiadas; rechazar el binarismo de género -anima a hablar de 'la humanidad' en vez de 'el hombre'-; exigir una cultura de igualdad en el trabajo y ejercer los derechos políticos, ya que las mujeres solo ocupan el 25 % de los escaños en los parlamentos nacionales y representan menos del 7% de los dirigentes mundiales, y para revertir esto animan a votar. Además, la ONU plantea comprar con responsabilidad; ampliar la cantidad de libros, películas y otros medios feministas, enseñar a las niñas lo valiosas que son, que los niños desafíen el significado de «ser un hombre», desafiar los estándares de belleza y respetar las decisiones de las demás personas. Mundo empresarial Aumenta el númerode mujeres en cargos directivos El número de mujeres que ocupan cargos de responsabilidad directiva en España ha aumentado en el último año en cuatro puntos, alcanzando el 34%, la cifra más alta de los últimos 16 años analizados, según el informe 'Women in businness', realizado por la consultora Grant Thornton. Este porcentaje nos sitúa en el 'top 10' mundial de los países que más han avanzado en el equilibrio paritario de hombres y mujeres en altas esferas jerárquicas corporativas. Pese a todos los avances, aún queda mucho camino por recorrer. Otro informe, elaborado por PwC, revela que las mujeres españolas cobran un 14,8% menos de media que los hombres. Ciencia en femenino Reclaman la igualdad en la investigación y tecnología La Asociación de mujeres investigadoras y tecnólogas saldrá hoy a la calle con el lema 'Más mujeres, mejor ciencia', para reivindicar la igualdad de sexos «en la investigación y la tecnología». «Se mantienen la brecha de género en investigación, los estereotipos sexistas en nuestras instituciones y los techos de cristal que dificultan que las investigadoras y las tecnólogas alcancemos la cima de la profesión y accedamos a los puestos que nos permitan influir en la toma de decisiones», denuncia su presidenta, Carmen Fenoll.

