Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada
Viajeros esperan en el nuevo andén de Cercanías de la estación de Atotxa, que abrió ayer José Mari López

5.000 usuarios diarios se beneficiarán del nuevo andén de Atotxa y la doble vía de Gaintxurizketa

El servicio de Cercanías experimenta una primera subida de frecuencias del 27% gracias al final de las obras del túnel ocho años después, mientras que la terminal donostiarra estrena su vía definitiva

Claudia Turiel

Claudia Turiel

Sábado, 8 de noviembre 2025, 06:32

Comenta

l servicio ferroviario de Gipuzkoa de Cercanías, media y larga distancia vivió ayer una importante mejora con dos avances que se esperaban desde hace años: ... el final de las obras en el túnel de Gaintxurizketa, que permite recuperar la circulación en doble vía entre Lezo e Irun ocho años después, y la apertura del nuevo andén de Cercanías en la estación de Atotxa de Donostia, en el extremo más cercano a Egia y el edificio de Tabakalera. Dos novedades que coincidieron en el mismo día y que beneficiarán a cerca de 5.000 usuarios diarios, según datos proporcionados por el operador Renfe, que contarán con trayectos más cómodos y que además verán aumentadas las frecuencias de Cercanías un 27%, hasta las 47 diarias. Esta subida es solo la antesala del nuevo número de frecuencias que se podrá alcanzar dentro de aproximadamente un año, cuando terminen definitivamente las obras del 'tercer hilo' para que la red guipuzcoana pueda acoger el tren de alta velocidad (TAV).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El conductor de un camión atropella y mata a una joven en un paso de peatones en Valencia
  2. 2

    «Sufrí ocho años de acoso escolar»
  3. 3 La nao San Juan navega ya en Pasaia
  4. 4 Revive la retransmisión íntegra de la botadura de la nao San Juan
  5. 5 Instrucciones para seguir la botadura: será a las 17.00 y podrá verse en directo en diariovasco.com
  6. 6 Una vaca muere atropellada y otra es abatida a tiros por la Ertzaintza en la variante de Donostia
  7. 7

    Incidentes en Lasarte-Oria durante una protesta contra la carpa de Vox
  8. 8

    Donostia será la primera ciudad vasca en acceder al registro para actuar contra delincuentes multirreincidentes
  9. 9 El mercadillo navideño flotante, ideal para visitar este invierno
  10. 10

    Los pescadores recreativos tendrán que declarar todas sus capturas a partir del 10 de enero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco 5.000 usuarios diarios se beneficiarán del nuevo andén de Atotxa y la doble vía de Gaintxurizketa

5.000 usuarios diarios se beneficiarán del nuevo andén de Atotxa y la doble vía de Gaintxurizketa