1.000 guipuzcoanos reciben ayuda para cuidar a sus familiares en casa Acompañamiento. Una aplicación móvil que ofrece el Gobierno Vasco de forma gratuita ayuda a gestionar los cuidados con apoyo psicológico, formación o ejercicios

Domingo, 19 de octubre 2025

Cerca de 1.000 guipuzcoanos reciben apoyo en casa para cuidar de familiares dependientes a través del programa OKencasa, un sistema de apoyo dirigido a las personas cuidadoras que ofrece el Gobierno Vasco de forma gratuita a través de una aplicación móvil y validado por la EHU.

La experiencia piloto echó a andar en 2018 con la captación de 210 familias donostiarras voluntarias que testaron el sistema y la iniciativa, a la que se han sumado localidades como Errenteria, Ataun, Irun o Pasaia, alcanza ya el millar de personas que cuidan a familiares con demencias, movilidad reducida, enfermedades cardiovasculares, parkinson o diabetes.

En Gipuzkoa hay más de 28.000 personas con dependencia, de las que el 80% son atendidas en su domicilio y en el 63% de los casos su cuidado recae de manera casi exclusiva en sus familiares con el consiguiente desgaste que supone. La mayor esperanza de vida y el aumento de las enfermedades neurodegenerativas, supondrá un incremento de las personas mayores dependientes que, mayoritariamente, son cuidadas en el domicilio por sus familiares. En concreto, en 20 años, el número de mayores dependientes crecerá un 5% anual, una situación «especialmente relevante» en Gipuzkoa, donde el envejecimiento de la población es uno de los más altos de Europa.

Teniendo en cuenta que «nueve de cada diez personas mayores dependientes desean ser cuidadas en su hogar, las personas cuidadoras se convierten en un pilar invisible y esencial del sistema del bienestar», afirma Iñigo Kortabitarte, promotor y responsable de esta iniciativa, cuya metodología ha sido validada científicamente mediante estudios clínicos realizados por la EHU y la London School of Economics (LSE).

Mejorar el bienestar

El cuidado familiar es una «labor invisible y poco reconocida» que conlleva un gran impacto físico, emocional y social para quienes lo asumen. «Muchas veces cuidar se convierte en una responsabilidad inesperada, que se prolonga durante años y para la que nadie está realmente preparado. Por eso, surge siempre la misma pregunta: ¿quién cuida a las personas cuidadoras?», indican desde OKencasa. En este contexto, la misión de este programa es «acompañar a quienes cuidan, facilitar el día a día del cuidado y mejorar su bienestar».

Para ello se analiza la situación de cada cuidador y se ofrece un plan de acompañamiento personalizado con sesiones individuales con una especialista en cuidado familiar (ayuda a resolver dudas, gestionar situaciones difíciles o tomar decisiones); formación a través de vídeos, ejercicios para entrenar sus habilidades y herramientas para organizarse mejor. «Además se comparten experiencias con personas que viven una situación similar e ideas para afrontar mejor el día a día», un espacio donde «poder hablar sin juicios», según valoran muchos cuidadores. También se ofrece el acceso a servicios como fisioterapia, adaptación del hogar, asesoría legal o gestoría para tramitación administrativa, entre otros aspectos que ayudan en el día a día.

Los resultados del programa, al que se accede mediante la aplicación Zaindoo para dispositivos móviles, han demostrado una «reducción de la sobrecarga física y emocional, de la ansiedad y la depresión así como la reducción del tiempo dedicado al cuidado» y se ha detectado un «aumento de la autoeficacia» para resolver las situaciones que plantea el día a día del cuidado, según expone Igone Etxeberria, que ha dirigido la investigación de la EHU y corrobora «los efectos positivos» del programa en las personas cuidadoras. Asimismo, según los resultados de coste-efectividad, las personas cuidadoras atendidas por OKencasa que trabajan «ven mejorado su contexto de cuidados, lo que provoca un descanso en las alternaciones que se producen en su desempeño laboral, generando un menor coste laboral, cuantificado en 1.954 euros por persona al año.

El servicio, impulsado por la Diputación Foral de Gipuzkoa, el Gobierno Vasco y los ayuntamientos colaboradores, está disponible para todas las personas cuidadoras de una familia, siempre y cuando cumplan lo requisitos de acceso, como ser cuidador de una persona con el grado de dependencia reconocido y que ambas personas residan en Euskadi. (Se considera persona cuidadora familiar a todas las personas de la familia que participan en el cuidado, ya sea diariamente o esporádicamente). Quienes deseen participar en este programa pueden hacerlo llamando al número de teléfono 900 840 126. Una vez aprobada la solicitud se recibe el usuario y contraseña para acceder a la app Zandoo.

Por otro lado, esta herramienta es complementaria con otros servicios y prestaciones económicas dirigidas a las personas cuidadoras en Euskadi, los servicios de respiro o la prestación económica para cuidados en el entorno familiar.

