Representantes institucionales presentes en el acto. Asociación de Hostelería de Gipuzkoa

Más de 100 establecimientos de Gipuzkoa se suman a la campaña de Hostelería Por El Clima

Esta alianza entre Coca-Cola y la Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES) persigue aportar herramientas y ayudas para que los restaurantes reduzcan su huella de carbono y ahorren costes

Martin Ruiz Egaña

Lunes, 24 de noviembre 2025, 12:06

Un total de 121 establecimientos hosteleros guipuzcoanos se han adherido a la campaña Hostelería #PorElClima, una actividad contra el cambio climático que ha sido presentada ... este lunes por Coca-Cola, la Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES) y la Asociación de Hostelería de Gipuzkoa. La alianza persigue aportar herramientas y ayudas para que los bares y restaurantes reduzcan drásticamente su huella de carbono al mismo tiempo que ahorran costes. A nivel estatal son 17.600 los establecimientos que se han sumado a la campaña.

