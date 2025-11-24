Más de 100 establecimientos de Gipuzkoa se suman a la campaña de Hostelería Por El Clima

Un total de 121 establecimientos hosteleros guipuzcoanos se han adherido a la campaña Hostelería #PorElClima, una actividad contra el cambio climático que ha sido presentada ... este lunes por Coca-Cola, la Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES) y la Asociación de Hostelería de Gipuzkoa. La alianza persigue aportar herramientas y ayudas para que los bares y restaurantes reduzcan drásticamente su huella de carbono al mismo tiempo que ahorran costes. A nivel estatal son 17.600 los establecimientos que se han sumado a la campaña.

Entre los adheridos en Gipuzkoa, hay negocios de los municipios de Andoain, Arrasate-Mondragón, Azkoitia, Beasain, Errentería, Eskoriatza, Hernani, Oiartzun, Orio, Urnieta, Usurbil, Astigarraga, Azpeitia, Eibar, Zumaia, Hondarribia, Irún y Donostia.

Se han puesto en marcha 1.156 medidas en temas de ahorro de agua, eficiencia energética, movilidad sostenible, consumo responsable, huella de carbono y gestión de los residuos teniendo en cuenta los resultados de una encuesta realizada a propietarios de 69 establecimientos.

Entre las conclusiones de este cuestionario destacan los siguientes datos referentes a la hostelería en Gipuzkoa: el 83% de los establecimientos utiliza sistemas de doble descarga en los inodoros, lo que permite ahorrar un 60% del agua; el 100% de los bares y restaurantes lleva a cabo el reciclaje de vidrio; el 97% de los locales hosteleros utilizan luces LED para la iluminación de la sala, cocina,terrazas o almacén; y el 100% de los establecimientos trabaja con proveedores locales.

127.000 toneladas desperdiciadas

El acto ha contado con la presencia de Ane Epalza, gerente de Comunicación de Coca-Cola Europacific Partners Iberia Área Norte; Ana Mastral, responsable de Hostelería #PorElClima en ECODES; Ane Ruiz, directora de la Asociación de Hostelería de Gipuzkoa; Isabel Porras, de Victoria Eugenia Bistró and Club y Jose Ignacio Asensio, diputado de Sostenibilidad de la Diputación Foral de Gipuzkoa, en el cierre de la cita.

Ane Epalza ha defendido en su intervención que «por responsabilidad, por impacto y por capacidad de acción, las compañías tenemos un papel esencial en la lucha contra el cambio climático». Ana Mastral ha señalado que «las empresas de hostelería son fundamentales en esta acción porque se están corresponsabilizando de sus emisiones de CO2 teniendo la oportunidad de convertirse en modelos para otros establecimientos, y para la ciudadanía en las calles, en los barrios y en los municipios en los que se establecen».

El acto ha sido clausurado por Jose Ignacio Asensio, que ha destacado que «en Gipuzkoa se desperdician cada año 127.000 toneladas de alimentos, y el sector HORECA representa en torno al 10% de ese volumen. Por eso la implicación de la hostelería es determinante para avanzar hacia un modelo de consumo más responsable».