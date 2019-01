Interior reactiva la construcción de la cárcel de Zubieta El consejo de ministros ha aprobado la actualización del Plan de Infraestructuras de Seguridad que contempla la construcción del penal y del CIS AMAIA CHICO Viernes, 18 enero 2019, 13:53

El Consejo de Ministros ha aprobado en su reunión de este viernes la actualización del Plan de Infraestructuras de Seguridad, en el que se incluye la construcción de la nueva cárcel de Zubieta, el centro Norte III, ha detallado el ministro Fernando Grande-Marlaska en la rueda de prensa posterior. Se trata por tanto de un paso administrativo necesario para reactivar el proyecto, que fue de nuevo modificado hace unos meses y que finalmente, contará con una prisión «pequeña» de no más de 300 celdas y un CIS.

Con la aprobación de este plan se da otro paso a la tramitación de un proyecto que «no empieza de cero», pero casi. El propio ministro calificó en su día de «preferente» la construcción de la prisión que permitirá cerrar la cárcel más vetusta del Estado. Eso sí, de momento es el inicio de un periplo administrativo que no deja vislumbrar aún una fecha para el comienzo de las obras, y menos todavía, para su final.

La última propuesta del Ejecutivo es que Martutene será sustituida por una «cárcel pequeña», para un máximo de 300 reclusos, en Zubieta, y que se completará con un Centro de Inserción Social en los mismos terrenos. Fuentes de Interior asumen que Zubieta tendrá «un diseño singular», único en el Estado, ya que es la única prisión de estas dimensiones que existirá. Y por eso, de nada sirven los proyectos redactados anteriormente. El primer paso será elaborar de nuevo un diseño acorde con esa capacidad de entre 200 y 300 celdas, y con todos los servicios ajustados a ese tamaño. Junto a la cárcel, se proyectará el CIS que primero se contempló como equipamiento complementario de la prisión, luego se descartó, después se planteó como infraestructura única en el territorio y ahora se recupera como anexo a una cárcel, otra vez, dimensionada a la baja.

El modelo de prisión será «modular», igual que las que la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (Siepse) diseña desde los años 90, explican las mismas fuentes. Un modelo que permite una «separación» mayor de los reclusos según sus características.

El proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019 mantiene la partida aprobada en su día para construir este nuevo centro penitenciario, y aún no ejecutada, y en el capítulo de inversiones en Gipuzkoa, consigna un montante total de 105 millones -aún se desconoce el coste del proyecto redimensionado- desglosado en cuatro años. Para 2019, 12 millones; 28,6 para 2020; 17,1 para 2021 y 31,2 para 2022. La prórroga presupuestaria en caso de que el Gobierno de Pedro Sánchez no obtenga los apoyos suficientes no afectará a la partida, aseguran fuentes de Interior.

A la espera en el Ayuntamiento

Desde el Ayuntamiento de San Sebastián acogen con cierto desafecto la noticia, puesto que aún no se ha fijado fecha alguna para el inicio de las obras ni para su final, la que determinará cuándo se puede cerrar Martutene y continuar, como reclama el alcalde Eneko Goia reiteradamente, con la urbanización de Txomin Enea. «Cambiar el proyecto supone alargar los plazos de redacción, aprobación, licitación...así que vemos con preocupación» que no se vislumbre el final, asumen resignados fuentes del Consistorio, que no tienen información oficial sobre en qué consistirá ni cuánto tardará toda esta tramitación. «Solo volvemos a urgir a que se acelere el proceso», insisten.