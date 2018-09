Instagram vuelve a unir a Will y Carlton 22 años después Alfonso Ribeiro y Will Smith. / Instagram Una imagen en Instagram da cuenta de la gran amistad que mantienen Will Smith y Alfonso Ribeiro, su primo Carlton en la serie 'El Príncipe de Bel Air' XABIER GARATE Miércoles, 5 septiembre 2018, 18:48

Will Smith y Alfonso Ribeiro (Carlton), los recordados protagonistas de una de las series que más carcajadas han cosechado en la historia de la televisión, siguen reuniéndose con frecuencia y disfrutando de su amistad con buen humor. Así lo han vuelto a demostrar ambos en sus perfiles de Instabram, donde muestran cómo han pasado unas horas juntos jugando al golf.

La popularidad de Will Smith no dejó de crecer tras el final de 'El Príncipe de Bel Air' mientras que la carrera de quien interpretara a Carlton Banks no cogió tanto vuelo. Sin embargo el paso por aquella serie sigue haciéndole uno de los rostros más populares del mundo. Programas de baile y realitys emitidos en Estados Unidos han mantenido estos 22 años la llama de su popularidad en la que sobre salen sus habilidades para el baile, que tantas veces demostró junto a su primo Will.

En estas más de dos décadas tras la emisión del último episodio de 'El Príncipe de Bel Air', la serie que les unió para siempre y que tuvo seis temporadas, se han mostrado en público con cuenta gotas, sin embargo sus encuentros privados son relativamente frecuente. A ambos les gusta presumir de su amistad en sus perfiles de Instagram, como lo han hecho esta vez.

En la fotografía publicada primero por Will Smith y después por Alfonso Rivero se les ve en una actitud cariñosa subidos a un carrito de golf. «Una de mis personas favoritas», escribe la célebre estrella de Hollywood junto a la imagen:

Por su parte Alfonso Ribeiro contestó en su propia cuenta de Instagram publicando la misma foto con el siguiente texto: «Lo pasé genial jugando con mi chico». ¿Bailarían el célebre contoneo de Carlton al ritmo de Tom Jones? En 2013 dieron la vuelta al mundo tras recordar aquellos momentos en un programa de televisión bailando junto al hijo de Will Smith: