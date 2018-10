Victoria Beckham descansa en una lujosa clínica

Victoria Beckham ha decidido ingresar en una clínica alemana especializada en la desintoxicación de cuerpo y mente. La diseñadora pasará unos días en el exclusivo complejo Brenners Park-Hotel&Spa, cuyo precio asciende a 17.500 libras (casi 20.000 euros) por día, dedicada a actividades espirituales y de relajación. A la ex Spice Girl no le han gustado las declaraciones de su marido, David, sobre sus problemas de convivencia. «Para que un matrimonio dure tanto como el nuestro siempre es necesario trabajar muy duro. Y cada año que pasa es más complicado permanecer casado con Victoria», dijo el futbolista. A estas palabras, que según fuentes cercanas a la pareja la han hecho pasar dos días llorando, se suma su enfrentamiento con las demás integrantes del antiguo grupo, que pretendían resucitarlo. Un proyecto al que se opone radicalmente Victoria, que cuando se reunieron hace unas semanas en Londres para discutirlo no dudó en amenazarlas con tomar medidas legales si persistían en él. Su postura provocó los insultos de Mel B, que tampoco pasa por su mejor momento anímico.