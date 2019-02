Verdeliss recibe el alta pero Miren tendrá que seguir ingresada 01:23 La 'youtuber' y exconcursante de 'Gran Hermano VIP 6' ha mostrado en instagram varias fotografías de como va evolucionando la bebé EL DIARIO VASCO Lunes, 4 febrero 2019, 16:35

Tras dar a luz prematuramente el pasado 31 de enero, Verdeliss se encontraba ingresada en el hospital recuperándose junto a su pequeña Miren en el centro Quirón Salud San José a la espera de que los órganos de su séptima hija madurasen correctamente. La youtuber y exconcursante de 'Gran Hermano VIP 6', siempre muy atenta a sus fans, ha mostrado en instagram varias fotografías de como va evolucionando la bebé y ahora ha querido compartir con sus seguidores la noticia de que acaba de recibir el alta, aunque Miren tendrá que quedarse todavía un tiempo más.

Estefanía Unzu, conocida como Verdeliss, cuenta con más de 1.5 millones de suscriptores en Youtube. Disfrutan cada semana de su visión de la maternidad desde un «punto personal y no profesional que era necesario para sentirnos identificadas» y crear «una tribu».

Cabía esperar que vienese de familia. Estefanía tiene siete hermanos y Aritz, cinco. «Siempre hemos tenido muy claro que queríamos ser una familia numerosa. Mi madre era profesora y se encargaba de su casa y de nosotros. Eso sí tenía mérito. Me preguntan constantemente si somos del Opus, y no, no lo somos».

Verdeliss ejercía de auxiliar de enfermería hasta que hace cuatro años llegó a Pamplona y se volcó en su familia. «Tendría que hacer malabarismos para trabajar y cuidar de mis hijos». Pese a los rumores, aclara que, a excepción de su marido, Aritz, no tiene ningún tipo de ayuda. «Me cuesta muchísimo delegar. Para pedir ayuda a un familiar tiene que ser una situación extrema, que no tenga otro recurso». También dejó de lado el deporte. «Ahora mismo me rompería al hacer una flexión», confiesa entre risas, aunque aclara que no hay «mejor entrenador personal que el trote al que me llevan los niños. Es una maratón diaria».

Una serie de sacrificios con los que se muestra totalmente satisfecha Verdeliss. Asegura que tener siete hijos es «algo que elegimos nosotros, concienciándonos. A otros les puede parecer una locura, pero es cuestión de organizarse. Nuestra vida gira en torno a nuestros hijos y nuestro tiempo es exclusivamente para ellos». Una situación que califica de «enriquecedora y muy gratificante».