Las ventajas de estar casada con Tom Cruise

«Me casé muy joven, pero eso no me dio poder, sino protección. Lo hice por amor, pero estar casada con un hombre extremadamente poderoso me mantuvo alejada de la posibilidad de ser acosada sexualmente». La actriz australiana Nicole Kidman ha hablado por primera vez de sus diez años de matrimonio con el protagonista de 'Misión imposible'. Tras su divorcio, sintió que los hombres se le acercaban de otra manera, ha dicho a 'New York Magazine'.