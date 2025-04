Comenta Compartir

Detrás de cada crisis hay una oportunidad», recuerdo que repetían algunos cuando la hecatombe financiera de 2008. A mí lo que me pareció ver por aquel entonces es que detrás de aquella crisis más que una oportunidad había un montón de oportunistas, muchos lobos disfrazados de corderos que, en lugar del hombro, lo que arrimaban era el ascua a su sardina. Hoy tenemos otra crisis que no es lo mismo, pero es igual... Y la afrontamos como podemos. O más bien, tal como somos. En la sociedad del marketing y el espectáculo es muy difícil distinguir entre lo solidario y lo publicitario, entre la empatía y la sobreactuación. Conocidas marcas del sector de la moda aprovechan esta peculiar coyuntura para lanzar mensajes cargados de mística, como si de pronto el capitalismo salvaje se hubiera vuelto budista... Al fondo, por supuesto, está el mensaje subliminal de 'visite nuestra tienda online', por aquello de que la rueda del consumo no debe ni puede parar. Más allá de la polémica sobre si la donación de cientos de miles de mascarillas por parte de Amancio Ortega o la fabricación gratuita de gel desinfectante a cargo de la multinacional del lujo LVMH es filantropía o un anuncio, yo estaba esperando la última ocurrencia mercantilista de Gwyneth Paltrow, pero esta vez se le ha adelantado Belén Esteban. Aprovechando que la gente está confinada (y que el Pisuerga pasa por Valladolid) ha decidido aplicar un descuento del 10% (¡nada menos!) en su línea de productos para el hogar durante estos días de encierro. Sorprende que una mujer tan atacada venda velas relajantes. Pero así es esto. «Os deseo a todos –ha escrito– días de tranquilidad y positividad. Os quiero...». Le ha faltado añadir: vender algo.