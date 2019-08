Tres desnudos y una 'radiografía' Empezando por arriba, Paco León despide al sol con un baño naturista. Debajo, Gloria Camila y Jorge Javier Vázquez, envuelta su desnudez en una mosquitera. Sobre estas líneas, la imagen de Bibiana que ha dado tanto que hablar por su delgadez. / REDES SOCIALES Paco León, Jorge Javier y Gloria Camila posan sin ropa mientras Bibiana Fernández escandaliza en traje de baño ARANTZA FURUNDARENA Sábado, 17 agosto 2019, 00:28

Los desnudos veraniegos de los famosos son un 'sindiós'. Y Paco León, su profeta. Tras años de perfeccionamiento, el actor se ha superado a sí mismo. Dos días después de bañarse como vino al mundo en una cala, ha posado duchándose con una manguera. En pelota picada, aunque cubriéndose sus partes con la mano que le queda libre, que es de un tamaño considerable (la mano). No se le ve nada. Pero se le adivina todo. Especialmente, las intenciones. 'El manguerazo de toda la vida', lo ha titulado sacando burlonamente la lengua. Y a su amigo Alejandro Sanz le ha faltado tiempo para replicar con fina ironía: «Sin ira libertad». El actor Asier Etxeandia ha sido algo más preciso: «Vas calentando a quien te mira». Y la nadadora Gemma Mengual, así como otras 150.000 personas, le han dado un 'Me gusta'.

León, como el algodón, no engaña. El 21 de junio colgó en su cuenta de Instagram una imagen en la que se veía a dos ancianos desnudos, de espaldas, cogidos de la mano y saltando al agua alegremente desde un embarcadero. «Hoy oficialmente llegó el verano -escribió el actor ese día-. Y lo acompañó de las etiquetas 'Despelote' y 'Carnestolendas'». No es el único famoso que identifica la canícula con quedarse en canicas... A Jorge Javier Vázquez también parece sobrarle la ropa en cuanto llega el estío. Pero él suele optar por un estilo más velado. En sentido literal, porque esta vez posa envuelto en una mosquitera.

El presentador está de vacaciones hasta septiembre y para no aburrirse se dedica a inmortalizar su anatomía. De momento lleva tres desnudos diferentes sin moverse de la cama. Dos frontales, uno trasero (el más elocuente), y todos, detrás de esa fina cortina que le protege de los insectos. Conductor de programas que implican un grosor epidérmico considerable, a Jorge Javier se le suponía inmune a las picaduras... Pero parece lo contrario. «No sin mi mosquitera», proclama mientras posa envuelto en ella. «Ojalá que llueva café en el campo», le contesta el actor Víctor Palmero, como podría haberle contestado 'Tengo un tractor amarillo'... Y la actriz Lidia San José apostilla: «Me alegraste la mañana».

«La gente está muy aburrida», replica Bibiana a las críticas por su delgadez

Sin lado dulce

A Gloria Camila sus seguidores la han colmado de piropos por el 'topless' a lo lady Godiva que se ha marcado en las redes. La hija de Rocío Jurado y Ortega Cano ha publicado una foto en la que aparece con mirada desafiante, desnuda de cintura para arriba y con los pechos ocultos tras su larga melena de mechas californianas... «Yo tenía un lado dulce. Me lo comí». Es el mensaje que acompaña a la imagen, tal vez un 'aviso a navegantes' para Kiko Jiménez, el sujeto con el que rompió hace unas semanas y que ahora acaba de posar con su nueva novia (desnudos los dos) en las islas Maldivas.

Pero el posado veraniego más radical y que más está dando que hablar este agosto es el de Bibiana Fernández. Y sin necesidad de quitarse la ropa. Lo suyo no es un desnudo, es más bien una radiografía... La imagen de Bibiana de espaldas, sentada al borde de una piscina y exhibiendo una delgadez extrema ha sembrado la polémica. «No te vendrían mal unos kilos», le espeta una seguidora. Y critica el mal ejemplo que está dando a la juventud. Pero Bibi no se corta. «Yo no hago apología de mi peso -contraataca-. Como poco, pero muchas veces. Además, a la Sanidad le cuestan más los obesos que los flacos...». Y concluye con una frase redonda que vale también para los famosos que no paran de desnudarse en verano: «La gente está muy aburrida».