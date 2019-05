El 'topless' con el que Jennifer Aniston presume cuerpo a los 50 La actriz quiere reivindicar, a través de este posado, que la belleza no desaparece con el paso de los años Jueves, 9 mayo 2019, 11:12

Jennifer Aniston, la eterna novia de América, ha desatado la locura en internet al publicarse unas imágenes en las que posa en 'topless'. Y es que, a sus 50 años, la ex de Brad Pitt no le tiene miedo a ningún 'look' y ha dejado claro que está más en forma que nunca.

«Pienso que nuestros cuerpos son bonitos y creo que celebrarlos y sentirnos cómodos con ellos, sin importar la edad que tengas, es importante. No debería haber ningún tipo de vergüenza o incomodidad a su alrededor». A través de este mensaje, la actriz quiere reivindicar que la belleza no desaparece con el paso de los años y anima a presumir de ella sin avergonzarse.

Este fragmento es solo un extracto de la entrevista que Aniston ha concedido a la edición estadounidense de la revista 'Harper's Bazaar'. La imagen, en la que la actriz de 'Friends' posa cubriéndose el pecho con el brazo, ha causado furor en las redes. Fue compartida desde la cuenta oficial de la revista citada y ya acumula más de 66.000 «me gusta»