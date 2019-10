Teresa Campos y su economía

Los días pasan y las pruebas que confirman que la situación económica de la matriarca de las Campos no es la que le gustaría, no dejan de aparecer. Primero fue la decisión de rebajar el precio de la casa que tiene en Las Rozas, luego tener que dejar de pagar los 4.700 euros del alquiler del piso al que pretendía mudarse con Edmundo Arrocet, y ahora su chófer, cuyos servicios ya no son necesarios y ya forma parte de la gran familia de Cabify.