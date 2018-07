Terelu Campos se muestra esperanzada y afirma: «Lloré de terror y rabia» El próximo 11 de julio se someterá a una operación de un tumor en la mama izquierda AITOR VIEJO San Sebastián Lunes, 9 julio 2018, 12:23

Terelu Campos reapareció el pasado 'Sábado Deluxe' tras comunicar que ha sido diagnosticada de un nuevo tumor en la mama izquierda y por ello la colaboradora tendrá que someterse a una operación.

En la entrevista que ofreció en 'Sábado Deluxe' Terelu Campos dió una lección de valentía, aunque en alguna ocasión se vino abajo al igual que varios colaboradores.

En diciembre de 2011 le diagnosticaron su primer cáncer de pecho y fue el 18 de enero de 2012 cuando le operaron. La hija de María Teresa Campos se sometió a sesiones de quimioterapia, radioterapia y de revisiones hasta hace un año que comunicó que estaba curada. Ha sido la semana pasada cuando anunció que había recaído al encontrarle un «tejido que no corresponde» en la mama izquierda.

Terelu conocía la terrible noticia desde el pasado 28 de junio, pero la colaboradora de Sálvame lo mantuvo en secreto sin ausentarse apenas de su puesto de trabajo.

Terelu, derrumbada, afirmó que «este momento es mucho peor que la otra vez. No tuve miedo cuando me diagnosticaron el primer cáncer de pecho. No se si por ignorancia... no tuve tiempo de asimilarlo». «Por primera vez me derrumbé, estaba tumbada en la camilla y empecé a llorar y pedir perdón al médico, la enfermera me dijo que iban a hacer una biopsia, fue entonces cuando recordé hace seis años atrás cuando noté en mi doctora que algo no iba bien» recuerdó la presentadora entre lágrimas. Esta aseguró que «lloré de terror, pavor, rabia... Pensé no puede ser esto otra vez».

La mayor de las Campos anunció a su madre, María Teresa Campos, la temible noticia en una cena en la que también estaban su hermana Carmen Borrego y su doctora. La presentadora reconoció que no fue fácil: «Dios mío, cómo iba a contárselo otra vez a mi madre...». María Teresa «se puso a temblar y le dije que era pequeño, que solo eran 5 milímetros, la cuarta parte del primer tumor de hace seis años».

Durante la entrevista Campos reconoció que «el sufrimiento de su madre es peor que el mío». Aunque más duro fue contárselo a su hija, aunque reconoció que «hay una parte positiva en la edad. Lo que una niña comprende con 18 años no es lo mismo que con 12. Para mi fue más complicado hace seis años explicárselo».

Mila Ximenez quiso arropar a su compañera y amiga. «Yo no sé cómo ayudarte» afirmaba Mila mientras le confesaba a Terelu que «necesito estar contigo, esta vez no te puedes ir... No te puede pasar esto otra vez... De esta vamos a salir tu y yo».

Terelu se mostró esperanzada, afirmando que «existe una posibilidad pequeña de que no tenga que dar quimio».

El mensaje de Alejandra Rubio a su madre

Uno de los momentos cumbre de la entrevista fue cuando Carmen Borrego leyó un mensaje de Alejandra Rubio, hija de Terelu: «Mamá, confío en ti. Todo va a salir bien y siempre voy a estar a tu lado. Sé que muchas veces soy muy difícil de llevar, pero te aseguro que voy a ponértelo lo más fácil posible porque esta vez voy a estar contigo. Ahora tenemos que estar todos contigo. Que sepas que te quiero muchísimo y que eres la mejor madre del mundo. Pudiste hace seis años y ahora también podrás. He perdido a personas muy importantes por esa enfermedad, pero tú no vas a ser una de ellas. ».