El segundo hijo en común de Bárbara Goenaga y Borja Sémper se llama... La actriz aprovechó un atasco para responder en Instagram a algunas de las preguntas de sus seguidores INÉS RODRÍGUEZ Lunes, 15 octubre 2018, 10:29

El tercer hijo de Bábara Goenaga (segundo con Borja Sémper) se llama Eliot. La actriz regresaba este domingo de puente cuando se vio atrapada en un atasco junto a su familia y, para amenizar la espera, decidió abrir un turno de preguntas en Instagram. La más repetida: cuál es el nombre de su bebé, de apenas un mes. Aunque no era ningún secreto, lo cierto es que el dato no se había anunciado a bombo y platillo. «Se llama como el protagonista de mi película favorita», lanzaba la actriz, junto a una imagen de 'E.T. El extraterrestre'. Y confirmaba poco después al repasar el nombre de sus tres vástagos: «Aran, Telmo y Eliot».

Eliot Sémper Goenaga nació el viernes 7 de septiembre y pesó 4,2 kilogramos. Bárbara Goenaga ya había dado alguna pista sobre el nombre de su retoño al publicar en sus redes sociales la foto del Henry Thomas dando vida a Eliot en la entrañable película de Steven Spielberg. No obstante, al no incluir más explicaciones, la mayoría de los internautas creyeron que no era más que un pequeño homenaje de la intérprete al largometraje.

Amplían la familia

Borja Sémper, originario de Irun y residente en Donostia, y la actriz donostiarra Bárbara Goenaga iniciaron una relación sentimental a finales de 2014 que no se hizo pública hasta unos meses después. Con la llegada de Eliot la pareja ha ampliado la familia tras el nacimiento de Telmo, hace dos años y medio. Ambos aportan además un hijo de sus relaciones anteriores. Bárbara Goenaga fue madre por primera vez cuando nació Aran, fruto de su noviazgo con su compañero de profesión Óscar Jaenada. Sémper por su parte es padre de Pablo junto a su exmujer.