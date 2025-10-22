Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Antonio Banderas con su hija Stella del Carmen. EFE

Stella Banderas muestra los detalles de su vestido de novia

La joven ha revelado lo que le enamoró de su marido, Alex Gruszynski: «Su estabilidad, su honestidad y su lealtad»

Joaquina Adueñas

Miércoles, 22 de octubre 2025, 13:07

Comenta

«Un vestido que pareciera sacado de una historia de fantasía. También algo un poco gótico, muy romántico e inspirado en el encaje español», así describe Stella Banderas el diseño elegido para su boda con Alex Gruszynski que ya pudimos atisbar gracias a la foto publicada por la revista 'People' y que ahora hemos podido ver en todo su esplendor en la exclusiva de la revista '¡Hola!'. Un modelo diseñado junto a la firma Rodarte de encaje y gasa con escote corazón y un largo velo que completó con un original ramo de calas negras. Cumpliendo con la tradición, la hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith ha contado que «lo nuevo es mi vestido, por supuesto. Lo prestado, una joya de la familia de mi madre. Lo azul, un bordado, casi oculto, en el traje».

Stella ha expresado que casarse con Alex «es un sueño» y que hacerlo en España «lo ha hecho aún más especial». Además, ha recordado cómo le enamoró «su estabilidad, su honestidad y su lealtad». «Es la persona que me conoce desde la infancia, sabe quién soy y me quiere incondicionalmente. Es mi mejor amigo», ha expresado. «Es mi hogar, no hay drama, no hay fuegos artificiales innecesarios, solo paz», ha dicho.

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Eres mi víctima número ocho»: el mensaje que permitió a la Policía hallar en Irun a una menor que desapareció en Jaén
  2. 2 Hernani se queda sin Cabalgata de Reyes por primera vez en 25 años: «No se dan las condiciones»
  3. 3

    El Consejo de Patrimonio Vasco da luz verde al proyecto de hotel en Torre Satrústegui en Donostia
  4. 4

    La Ertzaintza cambia su política informativa y ahora revela el origen de sus detenidos
  5. 5 Entre Letizia, Aitana o Ana Rosa: las cuatro donostiarras en la lista de las 100 mujeres más influyentes de Forbes
  6. 6

    Gipuzkoa registra 47 fraudes por el mal uso de las VPO en el primer semestre del año
  7. 7 Luis Piedrahita, Goyo Jiménez, J.J. Vaquero, Ana Morgade o Hovik Keuchkerian, algunos de los grandes nombres del festival Umore
  8. 8

    130 personas han sido detenidas varias veces por el mismo motivo en Gipuzkoa hasta agosto
  9. 9 La espectacular casa en el País Vasco francés en la que cualquiera puede hospedarse
  10. 10

    Ya solo falta Astore: Lorpen se salva gracias a sus trabajadores y sobrevive junto a Loreak Mendian y Ternua

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Stella Banderas muestra los detalles de su vestido de novia

Stella Banderas muestra los detalles de su vestido de novia