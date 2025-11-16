Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Efe

Santiago Cañizares se casa con su tercera mujer tras seis meses de noviazgo

Los periodistas deportivos Paco González y Juanma Castaño han estado entre los invitados al enlace

Joaquina Dueñas

Domingo, 16 de noviembre 2025, 14:21

Comenta

Santiago Cañizares se ha casado por tercera vez. El exportero y su novia, Noemí, se han dado el 'sí, quiero' en una ceremonia civil en Valencia a la que han asistido como invitados los periodistas deportivos Paco González y Juanma Castaño junto a sus parejas, Mayte García y Helena Condis. Los novios han puesto el broche de oro a su noviazgo después seis meses juntos. Un intenso romance del que el hijo del deportista, Lucas, de 23 años, ha dado buena cuenta: «Pensad que por mí no ha cogido un avión aún, no ha venido a verme a Portugal, tampoco a mi hermana Carlota, que son países fronterizos. Y se fue a Bolivia setenta y dos horas, cenó con Noemí y volvió en el mismo día. ¡Y en turista!», relató con humor, provocando las risas de todos.

La pareja se conoció por Internet. El pasado septiembre, él anunciaba su inminente boda en el programa de radio en el que colabora, 'El Partidazo' de Cope. «Nos ha pegado un poco fuerte. No hemos querido que se nos haga tarde y nos casamos ya», confesó. Para la ocasión, Noemí lució un vestido sencillo y clásico con escote palabra de honor, cuerpo ceñido y falda en 'A'. Por su parte, Santi Cañizares eligió un traje azul marino con chaleco gris.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Puja más de un millón de euros por un piso subastado por la Diputación de Gipuzkoa y lo pierde por no pagar a tiempo
  2. 2 El éxodo masivo a Francia para huir de la guerra
  3. 3 El último día en la fábrica de galletas LU abierta desde 1931: «La última galleta ha salido a las nueve y media»
  4. 4 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  5. 5

    Un equipo del Hospital Donostia reduce a la mitad la mortalidad en los pacientes con cáncer de pulmón
  6. 6

    «El aeropuerto tendrá en 2026 más vuelos a Londres y estrenará rutas a Florencia y Glasgow»
  7. 7 Condenan a una empresa en Euskadi a pagar 16.000 euros a un trabajador por cambiarle de horario de mañana al de tardes
  8. 8

    Oyarzabal brilla y acerca a España al Mundial
  9. 9

    A juicio dos varones por sendas agresiones sexuales en dos parkings públicos de Donostia
  10. 10 «Sigo viendo a los perros que mataron a Lur en Errenteria»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Santiago Cañizares se casa con su tercera mujer tras seis meses de noviazgo

Santiago Cañizares se casa con su tercera mujer tras seis meses de noviazgo