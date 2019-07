«Todos tendríamos que salir de nuestro armario» Hartazgo. «Los políticos están muy pesados, que pacten ya de una vez» / Sergio Parra «Ciudadanos pacta con un partido fascista y luego se le llena la boca diciendo que los gays son fascistas, es el colmo» ARANTZA FURUNDARENA Domingo, 14 julio 2019, 11:46

A Pepón Nieto le dio un terrible golpe de calor en mitad de una nevada... Pero es que era junio y la nieve, artificial. «Es la magia del cine», ironiza el actor. Pepón (Marbella, 1967) acaba de estrenar 'Lo nunca visto', comedia dirigida por Marina Seresesky que aborda con mucho humor asuntos tan serios como la España vacía, la integración y el racismo.

- ¿Usted también tiene prejuicios?

- Todos los tenemos. En la película son de ida y vuelta. Los tienen los del pueblo y también los africanos que vienen huyendo.

- ¿En qué se ha descubierto prejuicioso?

- A veces en relación con el feminismo. Yo me considero muy feminista pero siempre hay cosas aprendidas y te salen ramalazos... La película te pone frente a un espejo y te reconoces en ciertos prejuicios y miedos. El miedo es el arma de destrucción masiva más peligrosa que hay. Conduce al odio, te paraliza, te hace peor persona.

- Pues Jaime, su personaje, está bastante asustado.

- Está 'cagao'. Él ha nacido allí y no ha salido nunca del pueblo. Quiere seguir viviendo dentro de ese armario donde vivimos todos. Porque hay muchos armarios y todos tenemos que salir del nuestro, dejar nuestra zona de confort y abrirnos mucho más al mundo.

- ¿Quiere decir a los migrantes?

- Sí, porque existe el prejuicio de que el que viene de fuera nos va a quitar el trabajo, las mujeres, nos va a robar las gallinas... Y nadie va a quitarte nada. Si vienen es porque todo el mundo tiene derecho a buscar una vida mejor. Y probablemente te den más de lo que te pidan.

- ¿Usted sí se considera valiente?

- Yo no me reconozco mucho en mi personaje. A mí no me gustan los armarios.

- Tampoco nació en la España vaciada, sino en Marbella... ¿La España 'viciada'?

- No, eso sería hablar mal de mi pueblo. Es verdad que ha habido un problema grande de corrupción. Pero Marbella tiene una gente trabajadora y maravillosa. Lo que ocurre es que pasó por una época tremenda donde llegaron y la desvalijaron, se llevaron hasta el papel higiénico de las guarderías.

- ¿Se ha sentido alguna vez marginado?

- Soy una persona blanca que vive en su país, en su entorno, trabaja en un medio que le gusta. Por supuesto me siento integrado. Lo contrario sería insultar a la gente que está luchando por una integración real.

- ¿Participó en el desfile del Orgullo Gay en Madrid?

- Fui al pregón y luego a la manifestación, como tanta gente. Salí poco porque me pilló trabajando. Estoy rodando una serie con Álex de la Iglesia.

- ¿Qué opina de los abucheos a Ciudadanos?

- Ciudadanos está pactando con un partido político de ultraderecha que niega la lucha LGTBI y luego va a una manifestación por los derechos LGTBI, saltándose todas las recomendaciones. Creo que la reacción fue algo espontáneo. La gente les abucheó y les echó agua... Ellos dicen que les insultaron. Están haciendo un circo de todo esto y sacando rédito político. Pactan con fascistas a los que no quieren llamar así, pero luego se les llena la boca diciendo que los maricones son fascistas. Es el colmo de la hipocresía.

- ¿No tendrían que haber ido?

- Yo hablo por mí, como ciudadano, no represento a nadie. Creo que a título personal pueden ir donde quieran pero ellos desafiaron las normas, se manifestaron como grupo político. Además entorpecieron la marcha, boicotearon de alguna forma la manifestación del Orgullo. Lo que no se atrevió a hacer Vox lo hicieron ellos, actuando un poco como brazo armado de Vox.

- ¿Cómo está viviendo este verano de pactos imposibles?

- Creo que los políticos deberían hacer su trabajo ya. Lo de ir otra vez a elecciones me parecería ridículo, un cachondeo.

- ¿Usted volvería a votar?

- Sí, yo siempre voto. Pero entiendo que la gente esté muy cabreada y no vaya. Es que los políticos están muy pesados. Que hagan su trabajo, que lleguen a sus acuerdos y si le tienen que dar un ministerio a no sé quién que se lo den... Pero que pacten ya de una vez.