Rosalía reta a Pablo Motos en 'El Hormiguero'

joseba fiestras Jueves, 2 de abril 2020, 08:28 Comenta Compartir

La entrada de Rosalía a 'El Hormiguero' fue triunfal. La cantante apareció desde su confinamiento en Miami y lo hizo con nuevo look, hecho que apreció Pablo Motos. «Te has cortado el flequillo, ¿no?», preguntó el presentador. La artista asintió con la cabeza y explicó que tomó la decisión, «a pesar de que mi hermana me dijo que no lo hiciese». Tras las primeras bromas y algunos piropos relativos a su nuevo aspecto, la intérprete manifestó su deseo de acudir en persona al programa. «Tengo muchas ganas de verte y abrazarte», afirmó emocionada. Y entonces el comunicador agradeció el gesto y bromeó proponiendo a la joven que en su próxima visita le cortase el pelo a él. Lo que no esperaba es que la chica aceptó el envite. «Seguro, ¿eh? Cuando vaya te corto el pelo», garantizó la estrella. Y Motos aceptó el reto.

A Rosalía la crisis del coronavirus le pilló en Miami. Fue en enero a grabar su nuevo disco, «y me he quedado aquí, en casa de mi manager», explicaba. Lo bueno es que, al tener en el hogar un pequeño estudio, «sigo componiendo mis canciones», afirmó. De hecho el pasado 24 de marzo sacó 'Dolerme', un nuevo tema que ha creado durante la cuarentena. En realidad la pieza ya estaba diseñada y la idea era compartirla con otro artista, «pero la hice de nuevo porque era muy agresiva y no sonaba conmigo ahora. Lo que necesitaba en este momento era expresar cómo me siento, así que la rehice, la terminé lo antes que pude y la saqué porque quería compartirla», argumentó.

La catalana confesó que su estado de ánimo varía según el día. «A veces estoy más preocupada y triste, y otras intento encontrar un poco de luz y energía», comentaba. Lo que no pierde son sus ganas de trabajar. «Si no hago música me pierdo», sostuvo. La reclusión en casa también le está sirviendo a la cantante para tomárselo todo con más calma. «Tengo ganas de salir porque derrocho energía y me gusta la calle, pero esto nos ha cambiado a todos y a mí me está sirviendo para reflexionar», declaraba. Y también quiso poner una nota de optimismo entre tanto nubarrón. «Todo volverá y podremos volver a hacer vida normal, lo que hay que tener es paciencia», brindaba a su público entre los aplausos de Motos y compañía.

Una de las cosas que aún se puede hacer, aunque sea en casa, es bailar. Y para mover el esqueleto Rosalía propuso un tema de Bad Bunny llamado 'Safaera'. «Es ponerla y encenderte», prometió. Porque escuchar música de otros lo lleva bien, lo que no puede es ponerse sus discos. «Si las oigo las pienso demasiado y estaría siempre cambiando algo, corrigiéndolas», desveló la autora de 'Malamente'. «Es muy abstracto», zanjó antes de despedirse de Motos insistiendo en que se prepare para su vuelta porque llevará tijeras.