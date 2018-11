Rivera Ordóñez contra Pantoja

Francisco Rivera Ordóñez ha vuelto a dejar claro que se lleva fatal con la viuda de su padre. El último desencuentro se ha producido después de trascender que han vuelto a robar de la finca Cantora varios objetos que pertenecieron a su padre. «Han robado otra vez allí, qué mala suerte, hombre.... Yo no me lo creo. No me creo nada de Isabel Pantoja», ha dicho el hijo mayor de Parriqui, visiblemente enfadado.