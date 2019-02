Reclaman a Céline Dion 441 millones

La agencia ICM Partners ha demandado a la diva estadounidense Céline Dion, a quien reclama el pago de 500 millones de dólares (unos 441 millones de euros), según ha desvelado el medio especializado en música Billboard. Los exrepresentantes de la intérprete de 'My heart will go on', el tema principal de la película 'Titanic', alegan que esa fue la cantidad fijada en el contrato que firmaron en 2017.