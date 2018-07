Una proposición muy decente Imagen de la pedida de mano difundida por la pareja en sus redes sociales. / TWITTER Sergio Ramos le pide matrimonio a Pilar Rubio en dos idiomas, después de seis años de relación y tres hijos ARANTZA FURUNDARENA Miércoles, 18 julio 2018, 00:30

Prepárense para la enésima boda del siglo. Después de seis años juntos y tres hijos en común, Sergio Ramos ha debido de caer en la cuenta de que su relación con Pilar Rubio va en serio y se ha animado a subir por la banda y pedirle matrimonio. Como decía el Gran Wyoming en aquella película: «Hay que ver lo adelantados que están los niños de hoy día que hasta acuden a la boda de sus padres». El capitán de la selección española de fútbol ha vuelto del Mundial de Rusia sin nada que celebrar. Pero ya lo dice el refrán: desgraciado en el juego, afortunado en amores. Por fin tiene Ramos un motivo para que le felicite la afición. Y en dos idiomas. Porque Sergio, como el protagonista del libro de Juan Marsé, es el amante bilingüe. «Ella ha dicho sí. She said yes», ha escrito en su cuenta de Instagram. Y, como en la zarzuela, Pilar Rubio le ha dado la réplica: «He dicho que sí. I said yes». Luego los dos han proclamado a coro: «Te quiero... para siempre. I love you... forever». Estas son clases de inglés y no las de Richard Vaughan.

Del día y lugar de la ceremonia nada se sabe aún. Pero sí han trascendido algunos detalles sobre el escenario de la pedida de mano (brazo, codo, hombro, cuello... y lo que sigue). No ha sido en un chiringuito de playa, ni en un bar de carretera... Eso ya lo imaginábamos. Pero es que tampoco ha tenido lugar en un restaurante convencional. No. Seis años esperando son muchos años y Ramos tenía que dar la campanada. Así que ha elegido el Luxury Purple, un club privado situado en el madrileño parque del Retiro en el que los socios llegan a pagar 50.000 euros al año, no en vano cuenta con restaurante y sastrería. Ya me dirán para qué quiere uno que le corten un traje justo cuando acaba de ponerse tibio a, por ejemplo, almejas con crema de fabes, cordero asado con dátiles y, de postre, fresas al momento con helado de nata y pimienta negra (todo by Paco Roncero), pero la opulencia tiene razones que la escasez desconoce.

Pólvora mojada

La presentadora ha respondido que sí en español y en inglés

Se ignora si el merengue ha aprovechado la ocasión para encargarle el chaqué nupcial al sastre Juan Carlos Antona, que es quien oficia en tal selecto lugar, pero es evidente que los novios tuvieron a su disposición todo lo que pudieron desear y más. De haber dicho que no Pilar Rubio, Ramos habría tenido con qué ahogar sus penas... El restaurante cuenta con un carrito cargado de whiskies de categoría premium que incluye exclusivas marcas no comercializadas en España. Por suerte, Rubio dijo que sí. Y él, que es un libro abierto (basta leer los tatuajes que tiene repartidos por el cuerpo), sintió la necesidad de difundirlo a través de las redes. Una proposición (decente) que ya se acerca al millón de 'me gusta'. Y, entre otras, ha recibido la felicitación de Sara Carbonero y Chenoa.

Pilar, de 40 años, y Sergio, de 31, forman una pareja moderna ajena al viejo cliché de hombre mayor, mujer joven. Se conocieron en 2012 en una gala del Balón de Oro y desde entonces la de Torrejón y el de Camas no han perdido el tiempo, como demuestra la llegada al mundo de Sergio Jr, Marco y Alejandro. Ahora acaban de dar la gran noticia de su boda. Y como diría Sergio Ramos en una de sus frases 'zen': «Siempre que los de arriba están con la pólvora mojada es bueno para nosotros».