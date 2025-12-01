Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un problema de salud obliga a Cayetano Martínez de Irujo a aplazar la misa por su madre
R. C.

Un problema de salud obliga a Cayetano Martínez de Irujo a aplazar la misa por su madre

El hijo de la duquesa de Alba no ha podido tampoco disfrutar de su luna de miel con su reciente esposa, Bárbara Mirjan

Joaquina Dueñas

Lunes, 1 de diciembre 2025, 13:37

Comenta

Un nuevo bache de salud ha complicado la vida de Cayetano Martínez de Irujo que no ha podido disfrutar de su luna de miel con Bárbara Mirjan, con quien se casó el pasado 15 de octubre, y tampoco ha podido celebrar la misa en memoria de su madre como hace cada 20 de noviembre. El hijo de la duquesa de Alba ha revelado a la revista '¡Hola!' que todo iba bien tras la operación de espalda que a la que se sometió unas semanas antes de su enlace hasta que, a los pocos días, volvió a tener unos dolores «inhumanos» debido a «una infección». «He pasado unos días terribles», ha relatado.

«Ya no es todo lo que he pasado a nivel físico. Psicológicamente, todo esto me ha afectado bastante… Llevo catorce operaciones en los últimos ocho años y ha sido muy duro», ha lamentado. De momento, tiene que seguir con la recuperación y necesita unos días más de tranquilidad. A pesar de eso, ha querido puntualizar que «no he cancelado la misa, sino que la he tenido que posponer por una causa mayor».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Villarreal
  2. 2

    Astilleros Balenciaga firma su venta al grupo árabe a falta del acuerdo con los trabajadores
  3. 3 Ingresado en la UCI el conductor herido en el accidente de la N-121-A en Irun tras una colisión entre un coche y un camión
  4. 4 Letizia ya tiene sustituto de Felipe
  5. 5

    El contraste inmobiliario en Gipuzkoa: de Ataun a Miraconcha el precio se multiplica por diez
  6. 6

    La carretera se cobra la vida de seis jóvenes este domingo
  7. 7 Consiguen rescatar a un perro que llevaba diez días desaparecido en un monte de Gipuzkoa
  8. 8 «ETA mató a mi hermano y años después me exigieron dinero»
  9. 9

    Un avión alemán aterriza de urgencia en Loiu con un cadáver a bordo tras fallecer un pasajero en pleno vuelo
  10. 10 Pradas: «Era absurdo esperar a Mazón. Si no cogía las llamadas ni sabíamos si iba a venir»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Un problema de salud obliga a Cayetano Martínez de Irujo a aplazar la misa por su madre