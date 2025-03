El príncipe Harry, «desconsolado y solo» tras el ingreso de su padre y los problemas con su fundación africana

Joaquina Dueñas Domingo, 30 de marzo 2025, 13:22 Comenta Compartir

«Desconsolado y solo», así dice The Independent que se encuentra el príncipe Harry en estos días. El hijo de Carlos III conoció el último ingreso hospitalario de su padre a través de los medios de comunicación, un duro golpe para el duque de Sussex, quien se encuentra inmerso en graves acusaciones de «acoso e intimidación» a su organización africana, Sentebale, de la que dimitió como patrocinador junto al príncipe Seeiso de Lesoto la semana pasada.

El jueves 27 de marzo, el monarca británico fue ingresado en la Clínica de Londres para el seguimiento de los efectos secundarios adversos de su tratamiento contra el cáncer. Su paso por el hospital fue breve, aunque tiene que seguir de baja, retirado de sus compromisos oficiales hasta su completa recuperación. En este sentido, The Mirror ha publicado que Harry «no fue informado sobre la hospitalización de Carlos ni sobre sus problemas con los efectos secundarios antes del anuncio oficial del Palacio», por lo que se enteró cuando la noticia se hizo pública el jueves por la noche.

Desde Buckingham han justificado que no quisieron causar «una alarma innecesaria». Sin embargo, el hijo pequeño de Lady Di está «más perdido que nunca», según The Independent, y no encuentra su propósito fuera de la familia real. «Su proyecto de los Juegos Invictus sigue siendo el centro de su misión, junto con la organización benéfica de la pareja, The Archewell Foundation, pero las fuentes señalan que la agenda de trabajo de Harry es mucho menos variada que antes, especialmente tras su salida de Sentebale».

Su dimisión de la organización benéfica africana, que fundó para dar continuidad al legado de su madre, la princesa Diana, lo tiene todavía «conmocionado». La directora de la entidad, Sophie Chandauka, lo ha acusado de «misoginia negra y discriminación». A eso se suman las últimas declaraciones de la abogada de Zimbabue a Trevor Phillips en 'Sunday Morning', en las que ha lamentado «el ataque» de lo que denomina la «máquina de Sussex» contra ella y la organización que dirige. «Es un ejemplo de acoso e intimidación a gran escala», ha asegurado.

Una nueva polémica que el hermano del príncipe Guillermo está atravesando sin el apoyo de su familia porque «nadie le habla». The Sun cita como fuente «una amiga de Harry» para afirmar que «extraña muchísimo a su familia, pero ya nadie le habla. Solo quiere ir a tomar una cerveza con los colegas, pero sus únicos amigos son los maridos de las amigas de Meghan».

Algunos expertos en la realeza británica han puesto el acento en lo «devastador» que debe ser para el hijo menor de Carlos III su salida de Sentebale, una organización «a la que dedicó su corazón». Un dolor que se ve ahondado por la preocupación por el estado de salud de su padre. A este respecto, las últimas noticias que hemos tenido del rey han sido sus condolencias a las víctimas del terremoto de Birmania.

«Al pueblo de Myanmar, mi esposa y yo nos sentimos profundamente conmocionados y entristecidos al enterarnos del devastador terremoto en Myanmar, con su trágica pérdida de vidas y terribles daños a viviendas, edificios y medios de subsistencia, sin mencionar la destrucción de pagodas sagradas, monasterios y otros lugares de culto», reza el comunicado, que termina enviando «nuestro más sentido pésame a todos aquellos que han sufrido la profunda tragedia de perder a sus seres queridos, sus hogares y sus preciados medios de vida».