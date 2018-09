Poty Castillo habla de su relación con David Bustamante El coreógrafo ha roto por primera vez su silencio tras el distanciamiento con el cantante, quien esta semana volvía a perder los nervios ante la prensa DV Miércoles, 5 septiembre 2018, 18:48

Tras una ruptura, los amigos tienen que elegir bando. Y, para sorpresa de muchos, Poty Castillo se quedó en el de Paula Echevarría, no tanto por decisión suya como de David Bustamante, quien culparía al coreógrafo de presentar a su exmujer y a Miguel Torres.

«Me dan ganas hasta de llorar. He leído que me tachan de celestino y no hay ni una sola foto», lamenta el coreógrafo en la revista 'Diez Minutos', donde desvela que los motivos de su distanciamiento solo los conoce el cantante: «Para mí, David sigue siendo mi amigo, sigo teniéndole el mismo cariño, la misma admiración como artista y no tengo nada malo que decir de él. De Paula, tampoco».

Poty sigue viendo al cántabro como su «hermano pequeño» y ya ha puesto en manos de la policía todos los comentarios ofensivos que recibió por, supuestamente, presentar a la actriz y al futbolista.

«No tengo nada que ver con la relación», insiste Poty, quien pone el foco en que cuando se organizan las cenas con el grupo de amigas del que forma Paula y la mujer del coreógrafo, en las que supuestamente Echevarría conoció a Torres, Castillo no las acompaña.

Por su parte, David Bustamante sigue molestándose cuando los medios le preguntan por su relación con su exmujer. Varios cámaras dieron con él en el aeropuerto y, aunque al principio el artista respondió de forma agradable sobre su viaje, todo cambió radicalmente cuando le mencionaron a la actriz. Visiblemente nervioso, Bustamante golpeó la cámara y dijo «no me preguntéis más».