Perico Durán rompe su silencio sobre su ruptura con Lara Álvarez: «Es un triunfo del amor consciente» La presentadora de televisión no cierra la puerta a un nuevo reencuentro con su amor de juventud

Joaquina Dueñas Jueves, 19 de junio 2025, 12:37 Comenta Compartir

Perico Durán ha roto su silencio sobre la reciente ruptura con Lara Álvarez calificándola como «un triunfo del amor consciente». La pareja, que había vivido un amor de juventud, se reencontró años después para retomar una historia que finalmente no ha podido ser, pero de la que ambos guardan muy buen recuerdo. «Nos hemos respetado al cien por cien, hemos sido leales, nos hemos querido y apoyado en lo bueno y en lo malo», ha contado Durán en una entrevista concedida a la Cope.

«Es un triunfo del amor consciente, del amor sano, y estoy muy orgulloso de cómo lo hemos hecho», ha valorado. «Nunca ha habido una mentira, una palabra más alta que otra ni un daño el uno al otro. Lara es una persona importantísima para mí, a la que admiro muchísimo y a la que siempre le desearé lo mejor», ha confesado. En el mismo sentido se ha pronunciado la presentadora de televisión: «Los dos pensamos lo mismo. Tiene toda la razón y toda la verdad en su mano, y creo que no lo podría haber explicado mejor. Pienso exactamente igual, suscribo todas sus palabras. De verdad creo que, cuando hay amor auténtico, las despedidas no son fáciles, pero a veces son necesarias para respetar ese amor», ha subrayado.

Al ser preguntada por la posibilidad de una nueva oportunidad con el piloto, Lara no ha cerrado la puerta: «¿Tú te imaginas que yo pudiera contestarte a eso? En lugar de contestarte, haría negocio: me metería a pitonisa. ¡Dios mío! No tengo ni idea, la verdad. Pero sí te puedo asegurar que le deseo lo mejor, siempre, en todo».

